Bursa’da muhtarlık heyecanı 12 mahallede seçim heyecanı yaşandı

Bursa’nın 12 mahallesinde muhtar adayları, hizmet edebilmek için diğer adaylarla kıyasıya mücadeleye girdi. 2 adayın olduğu Osmangazi ilçesindeki İntizam Mahallesindeki seçimler için vatandaşlar da erken saatte oy kullanmaya geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), bazı illerdeki 753 köy ve mahallede farklı sebeplerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için geçen sene yapmak istediği ancak korona virüs sebebiyle ertelediği seçimleri 6 Haziran’da gerçekleştirdi. Buna göre, Bursa’nın 12 mahallesindeki muhtar adayları, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için kolları sıvadı. Gerekli ön çalışmayı yapan adaylar, sandıktan çıkacak sonucu bekleyemeye başladı.

İntizam Mahalle Muhtarı adaylarından Asiye Duralı, “2019 seçimlerinde yine aday olmuştum. Ancak ikinci olarak tamamlamıştım. Şimdi yine aday oldum. Bizim mahallemizde seçim yapılmasının sebebi, önceki muhtarımız başka ikamette yer alıyordu. Görevden alınacaktı. Ancak o kendisini istifa etti. Yerine azalarından biri vekil oldu. Öyle olunca bizde seçime gittik. 2 bin 631 tane seçmenimiz var. Daha önce ikinci olmuştum. Şimdi ise seçilmeyi umut ediyorum” dedi.

Diğer muhtar adayı İbrahim Topal ise, “Kanunlar gereği ara seçim olması gerekiyordu. Bizde iki arkadaş aday olarak başvurduk. İkimizi hakkında da hayırlısı olsun. Bu seçimler ölmüş veya istifa etmiş kişilerin yerine yapılmaktadır. Bursa’da 12 noktada Türkiye genelinde ise 753 mahallede bu seçimler yapılıyor” şeklinde konuştu.

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