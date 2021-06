İkamet etmediği mahalleden seçilen muhtar istifa etti, yeni seçim yapılıyor

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Sami Güceylü´nün yerel seçimlerde ikamet etmediği mahalleden seçilmesi üzerine muhtarlığının iptal edilmesiyle İntizam Mahallesi´nde yeniden seçime gidildi. Adaylardan Asiye Duralı ve İbrahim Topal, muhtar olabilmek için yarışıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi´ne 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde muhtar olarak Sami Güceylü seçildi. Güceylü´nün seçimdeki rakibi Asiye Duralı, Güceylü´nün 15 yıldır mahallede oturmadığını belirterek, İlçe Seçim Kurulu´na itirazda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Güceylü´nün muhtar olduğu mahallede oturmadığı tespit edildi. Bunun üzerine muhtarlıktan istifa eden Güceylü´nün yerine azası İbrahim Topal muhtar olarak atandı. İçişleri Bakanlığı´nın kararıyla ülke genelinde olduğu gibi İntizam Mahallesi´nde de muhtarlık seçimine gidildi. Asiye Duralı ve İbrahim Topal, muhtarlığa adaylığını açıkladı. Muhtarlık seçimleri İstiklal İlkokulu´nda başladı.

'KAPI KAPI DOLAŞTIM'

Asiye Duralı, 2019 yılında da aday olduğunu belirterek, "O zaman ikinci oldum. Birinci olan Sami öğretmenimiz, 30 yıldır muhtardı. Ancak 15 yıldır başka mahallede ikamet ediyordu. Sahte ikamet kullanıyordu. Ben bunu 3 kez ispatladım. İspatlayınca istifa etmek zorunda kaldı. Ondan dolayı tekrar seçime gittik. Altı ay mücadele verdim. Nüfus Müdürlüğü'nün kapısında sabah 9'dan akşam 4'e kadar bekledim. Her şeyi ispatlandı. Kuaför salonunu adres göstermeye çalıştı, 6 ay boyunca bu evrakları toplamaya çalıştım. Seçime geçen yıl gidecektik ama pandemi dolayısıyla olmadı. Bir ay boyunca her gün komşularımı tek tek gezdim. Kapı kapı dolaştım. Her şey güzeldi ve güzel olacağına inanıyorum. Eşimle birlikte güzel çalışmalar yaptık" dedi.

'İKİMİZ DE MAHALLE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Adaylardan İbrahim Topal ise, "İkimiz için de hayırlısı olsun. İkimiz de mahalle için çalışacağız. Sorun, hepimizin sorunudur. İyi bir seçim olmasını diliyorum. Zaman biraz kısıtlı oldu. 17 gün sokağa çıkma yasağı geldi. Mahalleye tam anlamıyla seçimi duyuramadık. Bu yüzden katılımın da fazla olacağını düşünmüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-06-06 11:33:29



