(Özel) Elinde doğan koyun adını seslenince geliyor "Araf" ismini verdiği koyun, çocuğu gibi peşinden ayrılmıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde dünyaya gözlerini açan Araf isimli koyun, doğumunu gerçekleştiren öğrencinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Sevimli koyun, kendisine ismiyle seslenen öğrenciye koşa koşa gidiyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gönüllü öğrencilerin hayvanlarla yakınlığı dikkat çekiyor. Hayvanların doğumlarından beslenmeleri, bakımlarından hastalıklarına kadar yakından ilgilenen öğrenciler, kurdukları duygusal bağla da onları etkilemeyi başarıyor. Bu öğrencilerden Afra Kuş da, doğumunu gerçekleştirdiği koyunun büyümesiyle yakından ilgilendi. Her gün kendisini elleriyle besleyen, bakımını itina ile yapan öğrencinin ilgisine kayıtsız kalmayan Araf isimli koyun, öğrencinin peşinden ayrılmıyor.

4’üncü sınıf öğrencisi olan Afra Kuş, “Çiftlik Gönüllüleri adı altında hayvanlarla ilgileniyoruz. Onların doğumundan bakımına kadar her şeyleriyle alakadar oluyoruz. Böylece onlarla uzun zaman geçirmiş oluyoruz. Araf benim yakından ilgilendiğim, doğumunu gerçekleştirdiğim koyunlardan biriydi. Annesi güç doğum yaptığı için emziremiyordu. Ben ellerimle besledim. Aç kalmaması için gece nöbete kaldım. Daha sonra annesine alıştırdık” dedi.

Sürekli gözü onun üzerinde olduğu için Araf’ın kendisine sıcak davrandığını belirten Afra, “İlk başlarda ben onu oğlum diye seviyordum. Sonra bir isim koymaya karar verdik. Doğumu güç olduğu için Araf ismini koyduk. Şu anda burada yüze yakın küçükbaş hayvan var. Onların arasından seslendiğim zaman geliyor” diye konuştu.

