

Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)BURSA'da TIR şoförü Selçuk Çiçek (29), gelin Gülşah Yunusoğlu'nu (26) babaevinden, 'gelin aracı' yaptığı TIR'ın çekicisiyle aldı. Damat Çiçek, "Gülşah, 'TIR'la gelmezsen bu düğün olmaz' dedi, ben de onu kırmadım" dedi.

Normalleşme sürecinin ardından düğünlere yeniden izin çıkmasıyla birlikte, çiftler erteledikleri düğünlerini gerçekleştirmeye başladı. Mustafakemalpaşa ilçesinde TIR şoförü Selçuk Çiçek, gelin Gülşah Yunusoğlu'nu baba evinden, süslediği TIR'la aldı. Yunusoğlu'nun, "TIR'la gelmezsen bu düğün olmaz" demesi üzerine TIR'ı süslediğini belirten Çiçek, renkli anlar yaşadıklarını söyledi. Gelin evinden ayrılan gelin ve damat, şehir turu attı. TIR ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparken, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-06-06 12:18:48



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