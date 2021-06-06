Yıldırım Belediyesi LGS'de öğrencileri yalnız bırakmadı

Yıldırım Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor. İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra, üniversiteye hazırlık kursları ve online deneme sınavları ile gençlerin yanında olan Yıldırım Belediyesi; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınavda da öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yıldırım’da, sınav merkezi olarak belirlenen 45 okulun önünde stant kuran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilere su, şeker ve kolonya ikram edip, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başarı dileklerini iletti. Eğitim yaşamları için büyük öneme sahip sınav öncesi, okullarda Yıldırım Belediyesi’nin ikramlarıyla karşılanan öğrenciler belediye personeline ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Yıldırım Belediyesi olarak, gençlere daima destek verdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Gençlerimiz ve çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onların daha iyi imkânlara sahip olması için çalışıyoruz. İlçeye kazandırdığımız kütüphaneler ve çalışma salonları büyük ilgi görüyor. Bursa’nın farklı ilçelerinden gelen öğrencilerimiz buralarda huzurlu şekilde kitap okuyor, ders çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor. Yine üniversiteye hazırlık kurslarımız ile gençlerimizin hayallerine ulaşmasına destek oluyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak hedefleri için ter döken, emek veren ve başarıya koşan her bir öğrencimizin yanında olduk. Gençlerimiz, bugün eğitim yaşamlarının bundan sonraki döneminde belirleyici olacak önemli bir sınava girdi. Yıldırım’da LGS’nin yapıldığı 45 okulun önünde gençlerimize şeker, su ve kolonya ikramında bulunarak onları sınava uğurladık. Her birinin başarılı sonuçlar elde edip hayalini kurdukları okullara yerleşmelerini diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin hedeflerine ve hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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