İstihdam merkezi 70 kişiyi iş sahibi yaptı

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Doğu Star Elektrik Üretim AŞ işbirliği ile 70 kişiye iş imkanı sağladı. Personel alım görüşmelerine vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Cuma günü yapılan personel alım organizasyonuyla 70 kişinin daha iş sahibi olmasını sağladı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi ile işbirliğine giden Doğu Star Elektrik Üretim AŞ firması, Yeniyörük kırsal mahallesi bölgesinde Körkuyu mevkiinde bulunan üretim tesisinde çalışmak üzere 50 vasıfsız kadın ve erkek ile 20 teknik personel olmak üzere toplamda 70 personel alımı yaptı. Duyuruları daha öncesinden yapılan personel alımı için Cuma günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda başvurular alındı. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla işveren ve iş arayan vatandaşların buluştuğu personel alım organizasyonuna vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

İstihdam Merkezi ile işbirliği yapan Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. firması; vasıfsız ve teknik yeterliliklere sahip personel alımı için başvuruları burada kabul etti. Teknik personel kadrosunda; elektrik, elektronik, mekatronik, makine bölümlerinde teknisyen ve tekniker, çevre mühendisi ile makine mühendisi olmak üzere 1845 yaş arası askerlikle ilişiği bulunmayan 20 erkek personel alımı yapılırken, vasıfsız personel alımında ise kadın ve erkek, 1845 yaş arası erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan 50 personelin başvurusu alındı. Yapılan istihdam organizasyonuyla 70 kişi iş sahibi oldu.

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