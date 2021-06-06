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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomotiv sektörü mayıs ayında 1,9 milyar dolar ihracata imza attı

İHA

Otomotiv sektörü mayıs ayında 1,9 milyar dolar ihracata imza attı

Türkiye ihracatının son 15 yıldır sektörel bazda şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, mayıs ayında da baz etkisi ile çift haneli ihracat artışı kaydetti. Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı.
Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, geçen nisan ayında olduğu gibi mayıs ayı ihracatında da baz etkisi ile çift haneli artış gösterdi. Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı. Bununla birlikte sektör ihracatı geçen ay ortalamanın altında kaldı. Mayıs ayında tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve otobüsminibüsmidibüs ihracatı çift haneli artarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da çift haneli düşüş gösterdi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına yüksek oranlı artışlar görüldü. Yılın ilk beş ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 37 artışla 12 milyar dolar olurken, ortalama aylık ihracat 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Mayısta tedarik endüstrisi yüzde 105 artışla 925 milyon dolar ihracat yaparken, en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil ihracatı yüzde 44 artışla 682 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 33 düşerek 98 milyon dolar, otobüsminibüsmidibüs ihracatı da yüzde 26 artarak 92.5 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 146 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 169, Fransa’ya yüzde 113, ABD’ye yüzde 225, Rusya’ya yüzde 139, Birleşik Krallık’a yüzde 225, İspanya’ya yüzde 169 ihracat artışı görüldü. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 66, İtalya’ya yüzde 160, ABD’ye yüzde 537, Mısır’a yüzde 279, Polonya’ya yüzde 67, Birleşik Krallık’a yüzde 43 ihracat artışı yaşandı.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 50, Fransa’ya yüzde 52, İtalya’ya yüzde 32, Belçika’ya yüzde 85, Slovenya’ya yüzde 92 ihracat düşüşü, ABD’ye ise yüzde 100 artış yaşandı. Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İsrail’e yüzde 347, Fransa’ya yüzde 224 artış, Almanya’ya ise yüzde 65 düşüş görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise geçen ay yüzde 44 artarak 52 milyon dolar oldu.
Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya mayısta yüzde 75 artışla 318 milyon dolar ihracat yapılırken, ikinci büyük pazar Fransa da yüzde 67’lik artışla 241 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Üçüncü büyük pazar olan İtalya’ya yönelik ihracat da yüzde 92 artışla 133 milyon dolar ihracat yapıldı. Mayıs ayında önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 43, İspanya’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 113, ABD’ye yüzde 373, Rusya’ya yüzde 120, Mısır’a yüzde 134, İsrail’e yüzde 61 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Belçika’ya yüzde 30, Slovenya’ya da yüzde 71 ihracat düşüşü görüldü.
Ülke grubu bazında Avrupa Birliği ülkelerine ihracat mayısta yüzde 47 artış göstererek 1 milyar 239 milyon dolar oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 66 pay aldı. Geçen ay Afrika ülkelerine yüzde 155, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 295 ve Bağımsız Devletler Topluluğuna da yüzde 63 ihracat artışı görüldü.

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