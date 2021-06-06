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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de caz günleri başlıyor

İHA

Nilüfer’de caz günleri başlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Caz Tatili bu yıl yine dopdolu programıyla caz tutkunlarını çok değerli sanatçılarla buluşturacak. 'Müzik Hasadı' temasıyla açık alanlarda düzenlenecek Nilüfer Caz Tatili’nde, aralarında Ceylan Ertem, Aydın Esen ile Okay Temiz gibi isimlerin de bulunduğu sanatçı ve gruplar 21 konser verecek.
Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle uzun zamandır yapılamayan geniş katılımlı etkinliklere, normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 6. Nilüfer Caz Tatili ile başlıyor. Nilüfer’de caz keyfi bu defa Haziran ayında yaşanacak. Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana düzenlediği 6. Nilüfer Caz Tatili bu yıl 17 Haziran3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Konserlere hasret kalan sanatseverler, salgın önlemleri çerçevesinde açık havada cazın değerli isimleri ile buluşacak.
Salgın sebebiyle konser veremeyen, izleyicilerini özleyen sanatçılar da uzun aradan sonra Nilüfer’de yüz yüze konser verme heyecanı yaşayacak. 2021 yılını Gıda yılı ilan eden ve bir çok çalışmasını bu hedefe yönelik olarak gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Caz Tatili’nde de tema 'Müzik Hasadı' olacak. Nilüfer Caz Tatili 17 Haziran’da Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenecek Okay Temiz & Oriental Wind konseri ile başlıyor. Caz ve dünya müzikleri alanında elli yılı aşkın tecrübeye sahip olan Okay Temiz performansıyla sanatseverlere caz keyfi yaşatacak. Aynı gün Okay Temiz konserinden önce de Su İdil sanatseverlerin karşısında olacak.
Caz Tatili kapsamında, bir fusion trio grubu olan Cazzip Project, caz dünyasının dünyaca ünlü isimleri ile sahne alan, ünlü orkestra şefleriyle çalışan Halil İbrahim Işık Band, Nilüfer Sebze Orkestrası, müzikseverlerin yakından tanıdığı Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’in bir araya gelmesiyle oluşan Sonic Boom, kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da gönüllerde taht kuran Ceylan Ertem Balat Atatürk Ormanı’nda sevenleri ile buluşacak sanatçılar arasında.
Ayrıca, FlapperSwing, Alp Ersönmez ‘Cereyanlı’, Çağrı Sertel, Jef Giansily Quintet ile virtüöz piyanist ve besteci Aydın Esen de Balat Atatürk Ormanı’ndaki konser alanında sanatseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacaklar. Çığır açıcı eserleriyle çağdaş müziğin dünyaca tanınan, üstün yeteneklerinden biri olan müzisyen Aydın Esen 29 Haziran’da hayranları ile buluşacak.
19 Haziran’da Cenk Erdoğan Trio çok farklı bir alanda, Nilüfer’in çileği ile ünlü kırsal mahallesi Atlas’ta sahne alacak. Konser öncesi sanatseverler çilek hasadına katılacak. Hasadın ardından da Cenk Erdoğan Trio Uludağ manzaralı Atlas Mahallesi’nde izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak. Caz Tatili’nde sahne alacak isimler arasında yer alan Genedos ve Can Kazaz da konserlerini 26 Haziran günü eşsiz güzelliği sahipAkçalar Mahallesi’nde göl kıyısında verecekler.
Nilüfer Caz Tatili 3 Temmuz’da, kendine özgün tarzıyla belli bir hayran kitlesine sahip olan Barabar grubunun Balat Atatürk Ormanı’nda vereceği konserle sona erecek. Ayrıca Nilüfer Roman Orkestrası’nın yanı sıra Bursalı müzisyenler Saynur Eren, Midas Quartet, Gökhan & Enis ve Smooth Hertz Nilüfer Caz Tatili süresince kentin sokaklarında parklarında mini konserler düzenleyecek.
Nilüfer Caz Tatili’nde ayrıca 'Müzik ve Hasat', 'Bursa Müzik Piyasası' konulu söyleşiler 'Bahçede Diyalog' isimli interaktif sergi, katılımcıları şehir seslerine yoğunlaştıracak 'Ses Yürüyüşü', 'Gelecek Neslin Müzik Akademisi: MANG' ve 'Sebzelerle Enstrüman Yapıyoruz', 'Gençlerle Ritim Atölyesi' başlıklı atölyeler ve 'Suzin ile Şifalı Sesler' etkinliği düzenlenecek.
Atölyelere katılmak isteyenler Nilüfer Sanat mail adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, içinden geçilen bu sıkıntılı dönemi yeni umutlara ve başlangıçlara dönüştürmek için Nilüfer Caz Tatili’ni sanatseverlerle buluşturmak istediklerini söyledi. Erdem, konser alanları olarak doğaya yakın mekanları seçtiklerini belirtti. Organizasyonun bu seneki temasını Nilüfer Belediyesi'nin 2021 'Gıda Yılı' yaklaşımından da ilham alarak 'Müzik Hasadı' olarak belirlediklerini vurgulayan Başkan Erdem, “6. Nilüfer Caz Tatili, aynı zamanda ülkemizde pandemi başladığından bu yana yapılan, bu çaptaki ilk organizasyon olacak. Pandemi döneminde kurulan Türkiye Caz Ağı'nın ilk fiziksel buluşması Nilüfer Caz Tatili kapsamında gerçekleşecek” dedi. Toplam 21 konserin yapılacağı organizasyonda; çilek hasadı sırasında Atlas Mahallesi’nde, bir günbatımında Akçalar Göl Kıyısı’nda ve Balat Atatürk Ormanı’nın muhteşem doğasında konserler düzenleneceğini belirten Başkan Erdem, “Bütün sanatseverleri müzikle dolu bu güzel buluşmaya davet ediyorum. Gelin doğanın ve müziğin güzellikleriyle buluşarak hep birlikte müzik hasadı yapalım ve pandemi döneminin bütün sıkıntılarını caz ile unutalım” diyerek sanatseverleri açık hava konserlerine davet etti.

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