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Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Hedefimiz olimpiyatlara 40 kota ile katılabilmek

DHA

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Hedefimiz olimpiyatlara 40 kota ile katılabilmek


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, hedeflerinin 40 kota ile olimpiyatlara katılabilmek olduğunu belirterek, "Bütün gücümüzle şu an olimpiyatlarda, sayın bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na verdiğimiz sözümüzü yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm yüreğimizle inanarak bunu söylüyoruz" dedi. Çintimar ayrıca, Bursa kentinin de atletizmin altyapısı olduğunu dile getirdi.
Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası, Bursa´da devam ederken atletizm camiası basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile sporcular Emel Şanlı ve Muammer Demir´in yer aldığı toplantıda, olimpiyat öncesi son süreç değerlendirildi.
Tokyo´da düzenlenecek olan olimpiyatlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaşan Başkan Çintimar, hedeflerinin 40 kota ile olimpiyatlara katılabilmek olduğunu söyledi.
Başkan Çintimar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat kadromuzu bugün itibariyle TOHM merkezine aldık. Burada kamp yapacaklar, yarışmalara buradan gidip gelecekler. Önümüzdeki hafta Erzurum´da, sonrasında Sırbistan´da, Romanya´da ardından Bursa´da sezonu tamamlamak istiyoruz. Dezavantajımız şu; pandemiden dolayı sezonu çok geç açtık. Normalde çocuklarımızın 5´er 6´şar yarış koşması gerekiyorken, geçen hafta birer yarış koştular. Normalde 15 günde bir yarış koşmaları gerekiyorken, 5-6 güne daralttık. Çünkü zamanımız yok, tek yarış derecesi ile alınmıyor, 5 yarış ortalaması alınıyor. 5´te 5 iyi koşma şansınız olmayabilir, mecburen 6-7-8. yarışı koşmak zorunda olacaksınız. Bunun için şu an bütün ekibimle sahadayız. Evi görme şansımız yok, yöneticilerimiz, kurullarımız, hepsi aynı pozisyonda. Bütün gücümüzle şu an olimpiyatlarda, sayın bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na verdiğimiz sözümüzü yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sayın bakanımız bize sınır destek ve katkıyla her yerde bizimle oldu, biz de bunun karşılığını verebilmek için gayret gösteriyoruz. Amaç 40 kota ile olimpiyatlara atletizm takımını götürebilmek ve madalyalar alabilmek. 40 kota ve madalya konusunda da tüm yüreğimizle inanarak bunu söylüyoruz sonuçta atletizm branşı; dün burada 5 bin metrede bir çocuğumuz rekor kırarak kazanacakken, koronavirüse yakalandığı için yarışamadı. Bunların hepsi negatif bir yön ama biz işlere pozitif yanından bakarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve 40 kota ile olimpiyatlara gitmek için hedefimize ulaşacağız. Orada da elimizden gelenin en iyisini yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
Bursa´nın, Türk atletizminin altyapısı niteliğinde olduğuna değinen Başkan Çintimar, öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´a teşekkür etti.
Başkan Çintimar, "Gerçekten burada Büyükşehir Belediyemizin, Osmangazi Belediyemizin atletizme çok ciddi bir inancı ve katkısı var. Türkiye´de atletizmin altyapısı Bursa. Açık ara ilk sırada, bunu Bursa´da olduğum için söylemiyorum, matematiksel rakamlarla söylüyorum. Türkiye´nin altyapısına Bursa sahip, bunda da Büyükşehir Belediyemizin, Bursa Gençlik Spor ve İl Müdürlüğümüzün desteği var. Burası bizim evimiz gibi, buradaki personel de, buradaki atletizm camiası da sonuna kadar bizimle birlikte hareket ediyor. Bu anlamda bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum, Bursa´da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise, spora destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Burada çok güzel dereceler alınıyor, bu da sporda nereye geldiğimizin göstergesi. Çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ise, "Bursa olarak tesislerimizi tüm sporcularımıza açıyoruz, her biri çok değerli ve olimpiyat kotası almaya çalışan sporcuları ağırlamak bizleri mutlu ediyor" dedi.
Sporculardan Emel Şanlı, kendilerine büyük destek verildiğini ve performanslarını daha iyi noktalara çıkaracaklarını ifade ederken, bir diğer sporcu Muammer Demir de kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fatih Çintimar açıklamaları
-Kocakaya´nın açıklamaları
-Sporcuların açıklamaları
-Detaylar(FOTOĞRAFL)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-06 13:15:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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