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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulunda bayram havası

İHA

Köy okulunda bayram havası

Bursa’nın Kestel İlçesi’ne bağlı kırsal Derekızık Mahallesi’nde uzun süre okullarından uzak kalan minik öğrenciler, okullarına kavuştukları ilk hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sürprizleriyle adeta bayram etti. Okulun boyanması, bağışlanan kitaplar ve çevre haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde pasta kesilmesiyle küçük öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından kurumda görevli personelin katılımıyla düzenlenen kampanyada toplanan kitaplar, umut olmaya devam ediyor. Personelin yoğun katılımıyla kısa sürede toplanan yaklaşık 7 bin kitabın bir bölümü, sosyal medya üzerinden talepte bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Şehit Doğan Acar Cumhuriyet İlkokulu’na gönderilmişti. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okulların yeniden açılmasının ardından, Büyükşehir ailesinin topladığı kitaplar bu kez Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Derekızık Mahallesi İlkokulu öğrencileri için umut oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Derekızık’lı öğrencilere sürprizi kitapla da sınırlı kalmadı. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulun dış cephesi boyandı ve adeta bir tuval gibi resimlerle süslendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplam 14 ilkokul, 8 ana sınıfı öğrencisi bulunan Derekızık İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç ile birlikte Derekızık İlkokulu’na gelen Başkan Aktaş, bağışlanan kitapları, öğrencilerle birlikte kitaplığa dizdi. Öğrencilerle sınıfta keyifli bir sohbet yapan Aktaş, daha sonra önlük giyip, yine öğrencilerle birlikte okul duvarına çizilen samanyolu resminin boyamasını yaptı. Başkan Aktaş’ın öğrencilere sürprizi bunlarla da sınırlı kalmadı. Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde bir de yaş pasta kesildi. Çocuklarla birlikte pastayı kesen Başkan Aktaş, çevre konusunda duyarlılık sözü aldığı öğrencilere, içi eğitim materyalleri ile dolu sırt çantası hediye etti. Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri sayesinde küçük öğrenciler, gönüllerince bir gün geçirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uyguladıkları tüm kültürel, sosyal ve sportif projelerde geleceğin teminatı olan çocukları merkeze aldıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle çocukların uzun süre okullarından uzak kaldığını anacak bu sürede uzaktan eğitim için gerekli tablet, bilgisayar ücretsiz internet ve EBA destek noktalarıyla hep öğrencilerin yanında olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz çocuklarımızın özellikle kitapla hemhal olmasını istiyoruz. Kitap okumaları çok arzu ediyoruz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz ‘kitap her kapıyı açar’ projemiz, ‘Kitap Eczanesi’ projemiz hem Bursa’da hem ulusal anlamda büyük ilgi gördü. Bugün de pandemi sürecinde personelimiz tarafından toplanan kitapları, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Ben öncelikle kısa bir süre içinde 7 binden fazla kitap bağışlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Bu kitapların bir kısmını Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine göndermiştik. Kalan kitaplarımızı da Derekızıklı yavrularımıza hediye ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın gelişimi adına ne yapılsak azdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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