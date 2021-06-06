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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müsilaj ekonomi için mercek altında

İHA

Müsilaj ekonomi için mercek altında

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Marmara Denizi’nde çevre felaketine yol açan müsilajın tarım başta olmak üzere farklı alanlarda ekonomiye kazandırılması çalışmalarına sahada start verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin deniz temizleme aracıyla akademisyenler tarafından denizden müsilaj numuneleri alındı.
Marmara Denizi’nin neredeyse tüm kıyılarında görülen balıkçıların deniz salyası dediği müsilaj ile mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce Bursa Teknik Üniversitesi ile başlattığı, müsilajı ekonomiye kazandırma çalışmaları da hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve BUSKİ temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Müsilaj oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve “Bursa Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Eylem Planının” hazırlanmasını hedefleyen komisyon çalışmalara başladı. Bu arada denizden toplanan müsilajın gübre veya farklı ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması çalışmaları da hızla devam ediyor. Projenin uygulayıcısı Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mete Yılmaz, bir süredir laboratuvarda devam eden çalışmalar için denizden numune topladı. Büyükşehir Belediyesi deniz temizleme aracı ile Mudanya’dan denize açılan Yılmaz, denizden toplanan müsilajdan numuneler aldı.
Müsilaj sorunu ile mücadele çalışmalarının çok yönlü olarak devam ettiğini dile getiren Prof.Dr. Mete Yılmaz, diğer taraftan Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü olarak bunu toplayıp, yararlı bir ürüne dönüştürmeye yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Müsilaj görünmeye başladıktan sonra alınan örnekler ile Büyükşehir Belediyesi'nin temizleme yaptıktan sonraki örnekleri karşılaştırarak, su kalitesindeki değişimler incelediklerini ifade eden Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi'nin topladığı müsilajı laboratuvarda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçireceğiz. Tuzu uzaklaştırıcağız, diğer maddeleri uzaklaştıracağız. Sadece bu mikroorganizmaların oluşturduğu polisakkarit yapısındaki maddeyi alıyoruz. Bunu laboratuvar ölçeğinde yaptık. Şimdi bunun toksikolojik testlerini yapıyoruz. Çeşitli güvenlik testlerinden geçtikten sonra bunu öncelikli olarak tarımda kullanmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu tür maddeler tarımda, toprakta verimi artırma özelliklerine sahipler. Bu tür maddelerin antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri var. Bunları biyopestisit olarak yani tarımda mevcut zararlılara karşı bir ürün olarak kullanabilir miyiz? Bunu incelemek istiyoruz” diye konuştu.
BTÜ’nün numene alma çalışmalarına eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da Marmara Denizi’nde kirliliğin önüne geçmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından ileri biyolojik arıtma tesislerinden deniz ve sahil temizliğine kadar çok önemli yatırımları olduğunu hatırlattı. Özellikle son günlerde gündeme gelen müsilaj sorunu ile ilgili olarak hemen harekete geçtiklerini ifade eden Cindoruk, “Bu bağlamda ilgili paydaşlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Üniversitelerimiz, BUSKİ, İl Çevre Müdürlüğümüz, Çevre Mühendisleri Odamız ve diğer paydaşlarımızın katılımıyla çalışmaları başlattık. Bu bağlamda da Teknik Üniversite ile aslında ilk somut adımı burada atmış oluyoruz. Burada amacımız aslında müsilaj oluşumunu önlemek. Ama oluştuktan sonra da bunu nasıl değerlendirebiliriz, geri kazanımını sağlayabilir miyiz noktasında hocalarımızla birlikte çalışma yürütüyoruz” dedi.

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