Bursaspor’da mazbata töreni yarın yapılacak

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Bursaspor’un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler, yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde mazbatasını alacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonrası başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler, yarın mazbatasını teslim alacak. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşecek devirteslim töreni saat 14.00’de başlayacak.

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