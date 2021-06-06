AK Parti Bursa'dan çevre duyarlılığı çağrısı

AK Parti Bursa Çevre, Şehir, Kültür Başkanlığı, kadın, gençlik kolları birim temsilcileri ve Cemre Çevre Gönüllüleri Grubu 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle bir araya geldi.

Vakıf Bera Kent Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyonda basın açıklamasını yapan AK Parti Bursa İl Çevre, Şehir, Kültür Başkanı Gökhan Yıldız, etkilerinin hayatın her alanında hissedildiği salgın sürecinin tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini gösterdiğini belirtti. Gökhan Yıldız, pandemi sürecinin uzun bir dönem zaman evlerinde kalmak durumunda kalan insanlar için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, içinde bulunulan kademeli normalleşme döneminin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürerek daha güzel günlerin yakın olduğuna inandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde doğaya, çevreye ve bütün canlılara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ettiklerini belirten Yıldız, “Milletimizin yüksek teveccühüyle ülkemize kesintisiz hizmet etme gururunu taşıyan AK Parti kadroları olarak ülkemizin son 19 yılına damgasını vuran çalışmalarımızı bu bilinçle ve büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir” dedi.

Şehir merkezlerindeki açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi’ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi’ni hızla gerçekleştiren AK Parti’nin 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştırdığını belirten Yıldız, “Ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127’den 519’a ulaştıran ve 2023’te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti’miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti’mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir” diye konuştu.

AK Parti’nin en önemli özelliğini hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırması olarak tanımlayan Gökhan Yıldız, Türkiye’nin hangi köşesine, hangi şehrine bakılırsa bakılsın bu büyük eserleri görmenin mümkün olduğunu söyledi. Yıldız, “Gördüğünüz gibi çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz. Bugüne kadar ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştiren AK Parti’miz dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından farklı şehirlerimizde açılışı gerçekleştirilecek 11 Millet Bahçesi ve diğer yatırımlar, çevreye saygılı şehirler ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni eserler olarak milletimize kazandırılacaktır” dedi.

Günümüzde dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunun altını çizen Gökhan Yıldız, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak “Cemre” ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattıklarını hatırlatarak, “Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra Cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, aşırı hava olayları, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği bir süredir mücadele ve uyum çalışmalarının ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte biliyoruz ki bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir” ifadelerini kullandı.

Gökhan Yıldız, yüreklerinde hissettikleri çevreye karşı hissettikleri sorumlulukla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre gönüllüsü Cemrelerle birlikte doğanın sahibi değil, bir parçası oldukları bilinciyle gelecek nesillere yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.