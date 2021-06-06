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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürüteç ile gelip oy kullandı

İHA

Yürüteç ile gelip oy kullandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi muhtarlık seçimine oy kullanmayan gelen yaşlı kadının azmi, görenleri şaşırttı.
Mahmudiye mahallesinde ikamet eden geçici yürüme engelli 80 yaşındaki Hidayet Yabacı, Walker Yürüteç ile oy kullanmaya geldi. Şükrünailipaşa İlkokulunda Mahmudiye mahallesi muhtarlık seçimleri için oy kullanıldı. Oy kullananlar arasındaki 80 yaşında olan Hidayet Yabacı, bir süre önce kırılan bacakları için ameliyat oldu. İyileşme safhasına gelen bacakları üzerinde duran Yabacı, yürüteç sayesinde yavaş yavaş ilerleyerek oy kullanılan okula geldi. Oyunu kullanam Yabacı, "Oyumu kullandım, gidiyorum. İki ayaklarımdan ameliyat oldum. Öyle olunca yürüteç ile yürüdüm" dedi.

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