Gönüllüler çevre için yollarda

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Haftası kapsamında Uludağ Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlendiği çevre etkinliklerine mahalle gönüllülerinden destek geldi. Mahalle gönüllerine metro istasyonlarında vatandaşları çevre konusunda duyarlılığa davet etti.

Dünya Çevre Haftası, Bursa’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlanıyor. Çevre ve altyapı konusunda örnek yatırımları Bursa’ya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, bir dizi etkinliğe imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Haftası nedeniyle Uludağ Üniversitesi işbirliğinde Mudanya ve Gemlik sahillerinde düzenlediği etkinliklerinin ardından Mahalle Gönüllüleri devreye girdi.

Bursa Mahalle Gönüllüleri çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Şehreküstü ve Osmangazi Metro istasyonlarında el dövizleri ile vatandaşları çevre hassasiyeti konusunda uyardı.

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