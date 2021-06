Osmangazi kaliteden ödün vermiyor Çalışma ortamlarına termal konfor denetimi

Osmangazi Belediyesi, hizmet ve çalışanlar açısından da kaliteden ödün vermiyor. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan Osmangazi Belediyesi, yürürlükte olan 6331 sayılın İSG yasası çerçevesinde çalışanların karşı karşıya olduğu mesleki riskleri belirleyip önlem almak amacıyla tüm çalışma alanlarında Termal Konfor ölçümü, risk analizi ve diğer olumsuz etkenlere karşı ortam ölçümleri gerçekleştirdi.

Bu güne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla birçok yerel yönetime örnek olan Osmangazi Belediyesi, bir yandan vatandaşın hayatını kolaylaştırıp daha modern ve yaşanabilir bir şehir inşa ederken, bir yandan da bu başarılı çalışmaların altında imzası bulunan personelin çalışma güvenliği ve iş sağlığını da en üst seviyede korumaya özen gösteriyor. Çalışanların günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, termal konfor, aydınlatma, ses ve diğer rahatsız edici etkenler yönünden ayrı ayrı denetlendi.

Belediye personelinin çalıştığı başta ofis, atölye, şantiye ve iş makinası gibi araçlar olmak üzere tüm çalışma sahalarında gerçekleştirilen ölçümlemelerde, çalışma ortamları sıcaklık, nem, hava akım hızı gibi değerleri içeren termal konfor ve gürültü, aydınlatma, fiziki yetersizlik gibi diğer etkenler yönünden ayrı ayrı denetlendi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetimlerin dışında, bu yıl personelin çalışma ortamlarına yönelik geniş kapsamlı bir denetim yapıldığını söyledi. Dündar, “Tüm müdürlüklerde ve çalışma alanlarında, ofislerde, atölyelerde, şantiyelerde ve dış çalışma alanlarında ölçüm ve denetimler gerçekleştirildi” dedi.

Elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma ortamlarındaki olumsuzlukların giderilerek, personele daha rahat bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Dündar, rahat ve huzurlu bir ortamda çalışan personelin çevreleri ile daha olumlu iletişim kurduğunu, istekle çalıştıklarını, tüm bunların sonucu olarak işlerinde verimli olduklarını söyledi. Başkan Dündar, “Bu çalışma ilk defa yapılıyor. Yapılan denetimlerle çalışma alanlarında termal konforu ölçüyoruz. Her makinanın, her cihazın başında çalışma ortamının ışığını, aydınlatmasını ölçüyoruz. Ses, ışık ve benzeri diğer olumsuz etkenlerin tespitini yapıyoruz. Bir anlamda insanların çalışma ortamındaki memnuniyetini ölçmüş oluyoruz. Denetimler sonunda termal konfor açısından eksiklik yada fazlalık varsa bunlar uygun hale getirilecek. Osmangazi Belediyesi olarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirip, tüm çalışma sahalarımızda ortam ölçümlerimizi gerçekleştirip, çalışanlara uygun hale getireceğiz” diye konuştu.

