Gençoğlu’ndan Bulgaristan seçimi çağrısı: ‘Katılım yüksek olmalı’

BALGÖÇ, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz’da Bulgaristan’da gerçekleştirilecek seçimlere dair bir açıklama yayınladı.

11 Temmuz tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye’de ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız için büyük önem arz ettiğini vurgulayan BALGÖÇ, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, “Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olacağına inancımın tam olduğunu söylemekle birlikte, konfederasyon, federasyon ve derneklerin değerli çalışma ve katkılarının çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

Seçimler için Bulgaristan’a gidip oy kullanmak isteyenlere sıra beklemeden korona virüs aşısı olabilmeleri için gerekli tüm organizasyonların tamamlandığını ifade eden Gençoğlu, “Seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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