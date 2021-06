Karacabey’de spor adası gün sayıyor

Karacabey’de spora ve sporcuya yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ‘Spor Adası’ olarak tasarlanan ve içerisinde 1 stadyum ve 1 kapalı salon ile birlikte, toplamda 7 spor sahasını barındıran yerleşkede incelemelerde bulundu.

Karacabey'de 'Spor Adası' olarak anılan ve içerisinde ilçe stadı, spor salonu ile birlikte toplam 7 spor sahasının yer aldığı yerleşkedeki çalışmalarda sona gelindi. Hemen yanındaki Atatürk Kültür Parkı ile güvenli bir yaya, bisiklet ve araç ulaşımı ile entegre edilen Spor Adası, bölgede spor merkezi olma yolunda inşa ediliyor. Sporculara, ailelerine ve bölge halkına hizmet sağlayacak sosyal tesisin inşaatını inceleyen Başkan Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte merkezi hükümetimizin de desteği ile 100 yıldan beri gerçekleşmeyen hizmetleri, 10 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirmenin azmi ve kararlığındayız. Her şey Karacabey için her şey Karacabeyliler için” dedi.

Çalışmalar tamamlandığında Spor Adası, 40 dönümlük bir arazi üzerinde gençlerin spor yapabilmelerine imkân sağlayacak. Spor Adasının içerisinde M. Fehmi Gerçeker İlçe Stadyumunun yanı sıra Atatürk Spor Salonu, sentetik çim futbol sahası, dış çim antrenman sahası, tenis kortu ve açık basketbol sahası ile koşu ve yürüyüş parkurları da yer alıyor. Spor Adası içerisindeki tesisler; futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, karate, okçuluk, wushu, kort tenisi gibi 10 farklı branşta aynı anda 417 sporcuya hizmet verebilecek şekilde inşa edilirken, 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle de göz dolduruyor.

Başkan Ali Özkan, yerleşke içerisinde ihtiyaç duyulan sosyal tesisin de çocukları spor yapan ailelerin, yakınlarının ve bölge halkının vakit geçirmek ve yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılaması maksadıyla inşasına başlandığını belirterek, kısa zamanda bu sürecin de tamamlanacağını müjdeledi. Özkan yaptığı açıklamada, “Bir tarafta şehir stadyumu, bir tarafta spor salonu, bir tarafta sentetik saha, bir tarafta yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, aynı zamanda düzenleyeceğimiz peyzaj alanıyla Spor Adası; Karacabey, Bandırma Çanakkale yolu üzerinde dikkat çekecek bir yerleşke oluyor. Spor yapan gençlerimize, çocuklara, ebeveynlerine, ailelerine hizmet edebilmek için burada şimdi de bir sosyal tesis inşa ediyoruz. İnşaatımız en kısa sürede tamamlanacak. Ve bölgedeki kurum ve kuruluşlara da hizmet edecek. Son günlerde spor salonu, gençlik merkezi, halı sahalar, altyapı yatırımları, havai elektrik tellerinin yer altına alınması, içme suyu şebekesinin yenilenmesi gibi çok yönlü çalışmalar var. Karacabey Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte merkezi hükümetimizin de desteği ile 100 yıldan beri gerçekleşmeyen hizmetleri 10 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirmenin azmi ve kararlığındayız. Her şey Karacabey için her şey Karacabeyliler için” dedi.

