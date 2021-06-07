Çocuklardaki geniz etinin önemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklardaki geniz etinin önemi

İHA

Çocuklardaki geniz etinin önemi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, geniz etinin alınması çocuk büyüsün diye beklendiğinde tedavinin başarısını düşürdüğünü söyledi.
Geniz eti ve bademcik dokularının bağışıklık sisteminin önemli öğeleri olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, "Vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasında rol oynarlar. En büyük boyutlarına 26 yaş arasında ulaşırlar. Çünkü 2 yaşından itibaren çocuklarda anneden geçen bağışıklık salgılarının görevi biter ve çocuğun kendi bağışıklık sistemi görev yapmaya başlar. Vücuda giren bakteri, virüs gibi mikroplarla, alerjenlerle, kimyasal ve diğer yabancı maddelerle tanışma ve bunlara karşı bir bağışıklık cevabının oluşması sebebiyle, çocuklar erişkinlere göre daha sık hasta olurlar. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin çok çalışması sebebiyle bu yaşlarda geniz eti ve bademcik büyümeleri de daha sık görülür. 12 yaş civarında geniz eti ve bademcik dokularının erişkin yaş boyutuna ulaştığı kabul edilir. Bademcikler arkada boğazın iki yanında yerleşmiş olup muayene sırasında ağız açıldığında kolayca görünür. Geniz eti daha yukarıda ve burun arkasında geniz bölgesinde yer alır, ağız içinden görülmez, burun içerisinden bir kamera yardımı ile ya da röntgen ile görüntülenebilir. Geniz eti enfeksiyonları hastalarda burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, ateş ve orta kulak iltihabına sebep olabilir. Yine geniz etinin büyük olması horlama, ağız açık uyuma, uykuda nefes durması, konuşma bozukluğu, çene gelişiminde bozulmalara ve kulakta sıvı birikimine bağlı işitme azlığına neden olabilir. Bademcik enfeksiyonları ise boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş, ağız kokusu, boyunda şişlik, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikayetlere yol açarken bademciklerin büyük olmasına bağlı horlama, ağız açık uyuma, uykuda nefes durması, konuşma ve yeme bozukluğu görülebilir" dedi.
Bademcikler ve geniz eti ilaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak geniz eti ve bademcik dokularının çıkarılmasına karar verildiğini ifade eden Öztürk, “Ameliyat için kesin bir yaş yoktur. Hastaya verdiği zarara göre karar verilir. En sık kabul edilen, bademcik ameliyatının üç yaşını doldurduktan sonra yapılmasıdır. Geniz etinin alınması ise bir yaşında dahi yapılabilir. Birçok kez çocuk büyüsün diye beklemek hastaya zararlı olabilmekte ve tedavi başarısını düşürmektedir. Bademcik ve geniz eti ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Bademciğin alınması uygun kesi ile etrafındaki kapsül ile birlikte çıkarılması şeklinde olur. Geniz eti ameliyatı ise büyümüş dokunun kazınması şeklindedir. Ameliyat süresi 3060 dakika arasında değişir. Ameliyat sonrası genellikle hastanede yatmak gerekmez. Bazen özellikle kanama riski açısından bir gece hastanede kalınması gerekebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey’de spor adası gün sayıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de spor adası gün sayıyor
Araç çarpmasıyla yaralanan köpeğine sarılarak ağladı
YEREL HABERLER Araç çarpmasıyla yaralanan köpeğine sarılarak ağladı
Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber 24 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber 24 saat sonra ...
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: "Ekonomiye yön veriyoruz" Ekonomist ve Yazar Prof Dr Emre Alkin: "Yatırım planlaması yaparken makro göstergeler iyi okunmalı"
YEREL HABERLER TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi ...
Gençoğlu’ndan Bulgaristan seçimi çağrısı: ‘Katılım yüksek olmalı’
YEREL HABERLER Gençoğlu’ndan Bulgaristan seçimi çağrısı: ‘Katılım ...
Başkan Serdar: "Kimsenin çevre gününü kutlamaya hakkı yok"
YEREL HABERLER Başkan Serdar: "Kimsenin çevre gününü kutlamaya hakkı ...
(Özel) Bursa'da çalıntı araçla drift yaptı... O anlar kamerada Hırsızın drift sonrası bir motosikletli kuryeyi çarparak yaraladığı ve kaçtığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da çalıntı araçla drift yaptı... O anlar ...
Uludağ'da ormanların içinde tarzanın yaşadığı alan ilk günkü gibi duruyor Ormanların içinde yürürken tarzanın eviyle karşılaşıyorlar
YEREL HABERLER Uludağ'da ormanların içinde tarzanın yaşadığı alan ...
(Özel) Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem ...
(Özel) O sevimlilerin sayısı 30’a çıktı
YEREL HABERLER (Özel) O sevimlilerin sayısı 30’a çıktı
Şehit ateşi Bursa'ya düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Osmangazi kaliteden ödün vermiyor Çalışma ortamlarına termal konfor denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi kaliteden ödün vermiyor Çalışma ortamlarına ...
Oy kullanmaya yürüteçle geldi
YEREL HABERLER Oy kullanmaya yürüteçle geldi
Gönüllüler çevre için yollarda
YEREL HABERLER Gönüllüler çevre için yollarda
Yürüteç ile gelip oy kullandı
YEREL HABERLER Yürüteç ile gelip oy kullandı
Başkan Fatih Çintimar: "Olimpiyatlara 40 kota ile katılmak istiyoruz" Türkiye'nin atletizm altyapısını Bursa oluşturuyor
YEREL HABERLER Başkan Fatih Çintimar: "Olimpiyatlara 40 kota ile ...
Orhangazili Bursasporlular'dan Adanur'a kutlama
YEREL HABERLER Orhangazili Bursasporlular'dan Adanur'a kutlama
AK Parti Bursa'dan çevre duyarlılığı çağrısı
YEREL HABERLER AK Parti Bursa'dan çevre duyarlılığı çağrısı
Suuçtu eko turizmle bütünlecek
YEREL HABERLER Suuçtu eko turizmle bütünlecek
Bursaspor’da mazbata töreni yarın yapılacak
YEREL HABERLER Bursaspor’da mazbata töreni yarın yapılacak
Müsilaj ekonomi için mercek altında
YEREL HABERLER Müsilaj ekonomi için mercek altında
Binlerce lira değerinde ev aldı muhtar adaylığına soyundu
YEREL HABERLER Binlerce lira değerinde ev aldı muhtar adaylığına ...
Gençlerin yeni buluşma noktası açıldı
YEREL HABERLER Gençlerin yeni buluşma noktası açıldı
Gelin tıra bindi ya nasip dedi Bursa'da gelir tırı görenleri şaşırttı Bursa'da tırı gelin aracı yaptı
YEREL HABERLER Gelin tıra bindi ya nasip dedi Bursa'da gelir tırı ...