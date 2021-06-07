Çocuklardaki geniz etinin önemi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, geniz etinin alınması çocuk büyüsün diye beklendiğinde tedavinin başarısını düşürdüğünü söyledi.

Geniz eti ve bademcik dokularının bağışıklık sisteminin önemli öğeleri olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, "Vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasında rol oynarlar. En büyük boyutlarına 26 yaş arasında ulaşırlar. Çünkü 2 yaşından itibaren çocuklarda anneden geçen bağışıklık salgılarının görevi biter ve çocuğun kendi bağışıklık sistemi görev yapmaya başlar. Vücuda giren bakteri, virüs gibi mikroplarla, alerjenlerle, kimyasal ve diğer yabancı maddelerle tanışma ve bunlara karşı bir bağışıklık cevabının oluşması sebebiyle, çocuklar erişkinlere göre daha sık hasta olurlar. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin çok çalışması sebebiyle bu yaşlarda geniz eti ve bademcik büyümeleri de daha sık görülür. 12 yaş civarında geniz eti ve bademcik dokularının erişkin yaş boyutuna ulaştığı kabul edilir. Bademcikler arkada boğazın iki yanında yerleşmiş olup muayene sırasında ağız açıldığında kolayca görünür. Geniz eti daha yukarıda ve burun arkasında geniz bölgesinde yer alır, ağız içinden görülmez, burun içerisinden bir kamera yardımı ile ya da röntgen ile görüntülenebilir. Geniz eti enfeksiyonları hastalarda burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, ateş ve orta kulak iltihabına sebep olabilir. Yine geniz etinin büyük olması horlama, ağız açık uyuma, uykuda nefes durması, konuşma bozukluğu, çene gelişiminde bozulmalara ve kulakta sıvı birikimine bağlı işitme azlığına neden olabilir. Bademcik enfeksiyonları ise boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ateş, ağız kokusu, boyunda şişlik, halsizlik, eklem ağrıları gibi şikayetlere yol açarken bademciklerin büyük olmasına bağlı horlama, ağız açık uyuma, uykuda nefes durması, konuşma ve yeme bozukluğu görülebilir" dedi.

Bademcikler ve geniz eti ilaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak geniz eti ve bademcik dokularının çıkarılmasına karar verildiğini ifade eden Öztürk, “Ameliyat için kesin bir yaş yoktur. Hastaya verdiği zarara göre karar verilir. En sık kabul edilen, bademcik ameliyatının üç yaşını doldurduktan sonra yapılmasıdır. Geniz etinin alınması ise bir yaşında dahi yapılabilir. Birçok kez çocuk büyüsün diye beklemek hastaya zararlı olabilmekte ve tedavi başarısını düşürmektedir. Bademcik ve geniz eti ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Bademciğin alınması uygun kesi ile etrafındaki kapsül ile birlikte çıkarılması şeklinde olur. Geniz eti ameliyatı ise büyümüş dokunun kazınması şeklindedir. Ameliyat süresi 3060 dakika arasında değişir. Ameliyat sonrası genellikle hastanede yatmak gerekmez. Bazen özellikle kanama riski açısından bir gece hastanede kalınması gerekebilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.