Kaçarken polis otosuna çarptılar Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Olay dün gece BursaAnkara yolu üzerinde meydana geldi. Narkotik ekipleri, 16 AOL 281 plakalı otomobilin içindeki şahıslardan şüphelendi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçma sırasında şüpheli araç, polis otosuna çarparak yoluna devam etti. Polis aracına da çarpan araç, diğer ekiplerin yolu kapatmasıyla durduruldu.

Aracın sürücüsü Emre Ç. (27) ve yanındaki Öznur Ç'nin (25) üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ayrıca 2 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 300 TL ceza kesildi. Uyuşturucuyla alakalı tahkikat ise sürüyor.

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