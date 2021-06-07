BTSO 132 yaşında

Türkiye’nin yerli üretim ve ihracat üssü Bursa’nın sanayi ve ticaret hayatına yön veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kuruluşunun 132. yılını kutladı.

Bursa iş dünyasına yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 132. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle anma programı tertip etti. 6 Haziran 1889 tarihinde Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından kurulan BTSO'nun anma programı, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Üyeler, ardından Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan odanın kurucu başkanı Osman Fevzi Efendi’nin kabri başında dua etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, yaptığı açıklamada, "132. yılını kutladığımız köklü kuruluşumuz BTSO'nun bu önemli gününde birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Salgın şartlarında zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah normalleşmeyle birlikte bu sene sonunu ve önümüzdeki yılın hepimiz için daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ve Bursa açısından önümüzdeki senenin ticaret açısından daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. 132. yılımızın hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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