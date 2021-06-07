Orhangazi’de alt yapı bitti, sıra üst yapıda

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 7.5 milyon TL’lik yatırım bütçesi ile Orhangazi ilçesine kazandırılan yağmur suyu hattı imâlatlarının ardından asfaltlama çalışmalarında da sona gelindi.

İl merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hemen hemen tamamını birbirinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle İznik yolu üzerinden Orhangazi ilçe merkezine doğru olan güzergâhta yaklaşık 1400 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yaptı ve hemen akabinde asfaltlama işine başladı. Bu çalışma neticesinde Orhangazi’de geçmişte yoğun yağışlarda yaşanan yollardaki trafiği olumsuz etkileyen, su birikintilerinin oluşmasının da önüne geçilmesi sağlandı.

Sağlıklı şehirlerin ancak sağlıklı alt yapılar üzerine inşa edilebileceği gerçeğiyle çalışmalarını sürdüren BUSKİ ekipleri, çalışmalar çerçevesinde 1270 ton asfalt imâlatı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İş programı dahilinde ana arterlerde asfaltlama işlemini tamamladık. Böylece araç sürücülerine, konforlu yol sürüşüne zemin oluşturan bir ortam sağlamış olduk. Ara sokaklarda devam eden altyapı imâlatlarının ardından, asfaltlama çalışmalarına geçeceğiz. BUSKİ, 2020 yılında Bursa genelinde, 20 bin 219 ton asfalt kaplama, 67 bin 522 ton asfalt yama imâlatı ile 473 bin 685 metrekarelik sathi kaplama işlemi gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Orhangazi’de BUSKİ marifetiyle Eylül 2020’de başlattıkları ve Eylül 2021’de tamamlanması plânlanan yağmur suyu hattı imâlatlarında yüzde 70’lik ilerleme kaydedildiğini ve programın önünde olduklarını belirten Başkan Aktaş, çalışmaların fasılasız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.