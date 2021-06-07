Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile sözleşme imzaladı.

Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren Onuralp Bitim'i, 2 yıllığına kadrosuna kattı. 1,98 boyundaki 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi. 14.32 dakika ortalama süre alan genç oyuncu; 5.17'lik sayı ortalaması yakaladı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-06-07 13:03:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.