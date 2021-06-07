Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, son olarak Pınar Karşıyaka’da forma giyen Onuralp Bitim’i renklerine bağladığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, transfer sezonuna hızlı başladı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen yeşilbeyazlı ekip ilk transferini de gerçekleştirdi. Bursa ekibi, son olarak Pınar Karşıyaka’da forma giyen Onuralp Bitim’i kadrosuna kattı. ‘Onuralp Bitim, Bursaspor’da’ başlığıyla açıklama yapan Frutti Extra Bursaspor, taraftarına haberi şu sözlerle duyurdu: “Kulübümüz, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen 1,98 boyunda, 22 yaşındaki başarılı oyuncu Onuralp Bitim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoşgeldin Onuralp”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.