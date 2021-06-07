Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, Mudanya ilçesinin Balabancık Mahallesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plâstik, kâğıt ve atık malzemelerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerle birlikte atıklardan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Rüzgârın da tesiriyle gök yüzünü kaplayan dumanlar kısa sürede geniş bir alana yayılırken, vatandaşlar panik yaşadı. Bursa'nın bir çok yerinden görünen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmaların sürdürüyor.

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