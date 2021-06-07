Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor

DHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Türkiye´nin en iyi sporcularını 4-6 Haziran tarihleri arasında Bursa´da bir araya getiren Büyükler ve U23 Atletizm Türkiye Şampiyonası´nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları madalyayı yine es geçmedi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen U20 Türkiye Şampiyonası´nda 6 madalya kazanan Büyükşehir Belediyesporlu atletler, bu organizasyonda da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.
Bursa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde sporun lider kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da katıldıkları organizasyonlarda başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Atletizm Türkiye Şampiyonaları´nda başarılı sonuçlar alarak milli takıma girmeyi başaran Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, son olarak 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası´nda madalyayı es geçmedi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti´nde 3 gün süren şampiyona da 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazanarak başarılarını kanıtlarken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de sporcuların mutluluğuna ortak oldu.
Altyapıya verilen önem doğrultusunda Bursa ve Türk sporu yeni sporcular kazanırken, Bursa´da düzenlenen organizasyonlar da şehre değer katmaya devam ediyor. Bu doğrultuda atletizmde geçtiğimiz haftalarda Olimpik Deneme Yarışları, U20 Türkiye Şampiyonası´nın düzenlendiği Bursa, Büyükler ve U23 Atletizm Türkiye Şampiyonası´nda birbirinden iddialı atletlere evsahipliği yaparken, Türkiye´nin en iyi atletlerinin mücadele ettiği organizasyonda Büyükşehir Belediyespor  adına ise 13 sporcu mücadele etti. 950´nin üzerinde atletin kayıt yaptırdığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor adına piste çıkan Sümeyye Erol büyükler 5 bin metrede 16.19.44´lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, Gönül Demir cirit atmada 44.10´luk derecesiyle ikincilik, çekiç atmada Deniz Yaylacı 59.83´lük derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.
TEBRİK ETTİLER
Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı´nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcularımızı Bursa Büyükşeir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, yönetim kurulu üyeleri Dergah Alkan, Kadir Doktur ve Yusuf Konat, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Abdurrahim Demir de yalnız bırakmazken, bu organizasyonla birlikte geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Şampiyonası´nda dereceye giren kulüp sporcularıyla bir araya geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da organizasyonu takip ederken, madalya kazanan sporcularımızı tebrik ettiler.
BAŞKAN DİNÇER, YATIRIMLARI ANLATTI
Büyük katılımın yaşandığı şampiyonada birçok Türkiye rekoru da yenilenirken, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Sports TV´nin canlı yayınlarına katılarak Bursa´daki spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Başkan Dinçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önderliğinde Bursa´yı sporun lider kenti yapmak için çaba sarf ettiklerini belirtirken, altyapı yatırımlarıyla sporu tabana yaymayı ve daha fazla kişiyi sporla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Gökhan Dinçer, ayrıca şampiyonaya katılan tüm sporcuları ve derece elde eden atletleri tebrik etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-07 13:39:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (1)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ...
Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna ...
Annesine çiçek koparmak isterken kayboldu Evden annesine çiçek koparmak için çıkan 3 yaşındaki Sami Can'a esnaf sahip çıktı Annesine kavuşan Sami, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı Annesi için kopardığı papatyayı bütün olanlara rağmen elinden bırakmadı
YEREL HABERLER Annesine çiçek koparmak isterken kayboldu Evden ...
Muhtar seçilince çiftetelli oynadı Mahalleli yeni muhtarı meş'aleler ve alkışlarla karşıladı
YEREL HABERLER Muhtar seçilince çiftetelli oynadı Mahalleli yeni ...
Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna ...
Orhangazi’de alt yapı bitti, sıra üst yapıda
YEREL HABERLER Orhangazi’de alt yapı bitti, sıra üst yapıda
BTSO 132 yaşında
YEREL HABERLER BTSO 132 yaşında
Mektuptan bisiklet çıktı
YEREL HABERLER Mektuptan bisiklet çıktı
Otomobille polis aracına çarpıp kaçtılar, üzerlerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobille polis aracına çarpıp kaçtılar, ...
Kaçarken polis otosuna çarptılar Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kaçarken polis otosuna çarptılar Kovalamaca sonucu ...
Bursa'da televizyon ve radyo vericilerine dadanan hırsızlar kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da televizyon ve radyo vericilerine dadanan ...
Bursa'da muhtar istiyor, Büyükşehir yerine getiriyor
YEREL HABERLER Bursa'da muhtar istiyor, Büyükşehir yerine getiriyor
İznik'in 'Künye Ağaç'ı
YEREL HABERLER İznik'in 'Künye Ağaç'ı
Can dostunun başında dakikalarca ağladı Bursa'da bir genç, aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğinin başında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Can dostunun başında dakikalarca ağladı Bursa'da bir ...
Çocuklardaki geniz etinin önemi
YEREL HABERLER Çocuklardaki geniz etinin önemi
Karacabey’de spor adası gün sayıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de spor adası gün sayıyor
Araç çarpmasıyla yaralanan köpeğine sarılarak ağladı
YEREL HABERLER Araç çarpmasıyla yaralanan köpeğine sarılarak ağladı
Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber 24 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adamdan sevindirici haber 24 saat sonra ...
TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi zirvesi yaptı TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: "Ekonomiye yön veriyoruz" Ekonomist ve Yazar Prof Dr Emre Alkin: "Yatırım planlaması yaparken makro göstergeler iyi okunmalı"
YEREL HABERLER TÜGİAD Anadolu'nun ilk Türk Başkenti'nde ekonomi ...
Gençoğlu’ndan Bulgaristan seçimi çağrısı: ‘Katılım yüksek olmalı’
YEREL HABERLER Gençoğlu’ndan Bulgaristan seçimi çağrısı: ‘Katılım ...
Başkan Serdar: "Kimsenin çevre gününü kutlamaya hakkı yok"
YEREL HABERLER Başkan Serdar: "Kimsenin çevre gününü kutlamaya hakkı ...
(Özel) Bursa'da çalıntı araçla drift yaptı... O anlar kamerada Hırsızın drift sonrası bir motosikletli kuryeyi çarparak yaraladığı ve kaçtığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da çalıntı araçla drift yaptı... O anlar ...
Uludağ'da ormanların içinde tarzanın yaşadığı alan ilk günkü gibi duruyor Ormanların içinde yürürken tarzanın eviyle karşılaşıyorlar
YEREL HABERLER Uludağ'da ormanların içinde tarzanın yaşadığı alan ...