Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (2)

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa´nın Mudanya ilçesindeki geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın dronla havadan görüntülendi. Semih ŞAHİN/MUDANYA(Bursa),(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN

2021-06-07 14:11:50



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