Türkiye Beyzbol Federasyonuna bağlı A Millî Beyzbol Takımı Avrupa Şampiyonası öncesi İznik’te kampa girdi.

Geçtiğimiz günlerde İznik’te gerçekleşen seçmeler sonrası İznik’ten 6 genç oyuncu Millî Takıma seçildi. Seçmeler sonrasında 116 Haziran 2021 tarihinde İznik’te kampa giren Beyzbol Millî Takımı haziran ayı sonunda Moskova’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarına devam ediyor. Beyzbol Millî Takımı Baş Antrenörü İsmail Can nezâretinde devam eden kampa 18 sporcu katılıyor. Ayrıca antrenörler Resul Yıldız, Erhan Saka ve Gökhan Kınaş’ta idmanlarda görev yapıyor.

İznik’te gerçekleşen kampı ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik’e geldikleri için takımı tebrik ederek, başarılar diledi. Ayrıca İznikspor Beyzbol Takımı 1718 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Süper Lig maçlarına katılarak İznik’i temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.