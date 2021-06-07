Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek

Yıldırım Belediyesi, salgın sebebiyle eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Hayata geçirmiş olduğu “Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursları” ile uzman eğitimcilerle gençleri buluşturan Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için hafta sonu online deneme sınavları düzenledi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) imtihanlarına katılan öğrenciler kendilerini ölçme fırsatı buldu. Online deneme sınavı ile hem eksiklerini gören hem de heyecanlarını bir nebze de olsa yenen öğrenciler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Gençlerin sınav stresini azaltmak, soru çözme pratiklerini geliştirmek ve başarı oranlarını artırmak için ‘90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları’nın ardından şimdi de online deneme sınavlarını düzenlediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin yanında olmak ve imtihan heyecanlarını azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz gayretlerinin neticelerini en güzel şekilde alacaklar inşallah. Benim onlara güvenim tam. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlâtlarımızın başarısını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azimle hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşıyor, hepsine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.