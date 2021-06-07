Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart

PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, profesyonel firmalar ile çalışılarak doğru yedekleme sistemlerinin devreye alınmasının siber saldırılara karşı sağlam bir kalkan olacağını söyledi.

Daha güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla yedekleme konusunda müşteri memnuniyetini sağladıklarını belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Günümüzde her 10 şirketten 9’u siber güvenlik tehditlerine açık durumda bulunuyor. Kurumsal firmalar ile çalışarak bulut yedekleme çözümüyle bu risklerden korunabilmek mümkün” dedi.

PenDC’nin uygun maliyetler ile müşterilerine en güvenilir çözümleri sunduklarını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Artık dijital dünyada şirketlerin önemli verileri de dijital ortamda saklanıyor. Bu verilerin korunabilmesi de yine dijital yöntemler ile mümkün. Kendi aldığımız önlemlerin yeteri kadar güvenli olmadığı durumlar ile karşılaşabiliyoruz. Büyük ölçekte düşündüğümüzde korunması gereken verilerin kesinlikle profesyonel firmalardan alınan hizmetler ve sunulan efektif çözümler ile güvence altına alınması şart. Siber saldırıları engellemenin birçok yolu bulunuyor. Bu doğrultuda şirketler için kurulacak yedekleme sistemi, tek yönlü ve ihtiyaç halinde ulaşılabilir olmalıdır. Sadece yedeklerin saklanabildiği, değiştirilemediği ve silinemediği bir sistem kurulmalıdır. Yedekleme sisteminde sunucular sanallaştırılarak ya da bulut yedekleme kullanılarak daha sağlıklı yedeklemeler yapılabilir. Bunun için de öncelikli olarak profesyonel firmaların desteği gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Müşterilerin veri güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından 5 bin 800 metrekarelik alanda, 3 farklı lokasyondan beslenen fiber altyapısı ile Tier 3+ sertifikası uyumluluğunda güvenilir bir veri merkezi inşa ettiklerini söyleyen Ünal, “Müşterilerimizin ihtiyaçları ve güvenliği hedefi doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Alanında uzman kadromuz ile yedekliliğin de yedekliliği yapısını oluşturduk ve bu çerçevede güvenli bir hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Satış öncesinden satış sonrasına kadar, bizi tercih eden müşterilerimizin yanında bulunarak 7/24 hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yeşil dönüşüme de duyarlı olarak elektriğimizi güneş panellerinden üreterek, doğa dostu üretime katkı sağlıyoruz” dedi.

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