Özdilek ailesinin acı günü

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Dürdane Özdilek son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bursalı iş adamı Hüseyin Özdilek’in annesi Dürdane Özdilek, 92 yaşında vefat etti. Özdilek, öğle namazını müteakip Organize Sanayi Bölgesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski bakanlardan Faruk Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasetçi ve iş adamları Hüseyin Özdilek’i acı gününde yalnız bırakmadı.

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