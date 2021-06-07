Bursaspor’da mazbata töreni

Bursaspor’da Emin Adanur liderliğinde başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler, mazbatasını aldı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen devirteslim töreninde eski başkan Erkan Kamat, Adanur yönetimine başarılar diledi.

Bursaspor’da 5 Haziranda yapılan olağan genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler, bugün mazbatasını aldı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen devirteslim törenine Gülgüler yönetimine liderlik yapan Emin Adanur ve eski başkan Erkan Kamat katıldı. Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, böylesine güzel bir birliktelikten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ardından konuşan eski başkan Erkan Kamat, “Benimle canla başla mücadele eden bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben göreve geldikten sonra elimden gelen her şeyi yaptım. Buna inanıyorum. Malî ve idarî anlamda düzeni sağladık. Temlikler olmasına rağmen 9 aylık sürede önemli işlere imza attığımızı düşünüyorum. Sıkıntılar elbette var. Elektrik, doğalgaz gibi Allah yardımcıları olsun. Hayrettin bey ve Emin bey yetmez. Bütün Bursa, Bursaspor başkanı ve yönetiminin yanında yer almalıdır. Yoksa siz Emin beyin gücünü kullanalım, onun da hayatından çalalım, işinden gücünden çalalım, gelsin Bursaspor’da görev yapsın; 3 ay sonra onu da yıldırırsınız. Bu yüzden o güç birliğini yapmamız lazım. Aksi takdirde kötü günler olur. Kimin elinden ne geliyorsa yardımcı olmalı. Tekrar başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Emin Adanur ve Hayrettin Gülgüler’den açıklama

Bursaspor’un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler ise şunları söyledi: “Başkan Erkan Kamat’a teşekkür ediyorum. Seçim oldu, Emin Adanur önderliğinde, ben Hayrettin Gülgüler olarak çok teşekkür ederim. Biz buraya çalışmaya geldik. Emin bey bizi çok çalıştıracak. İlk hedefimiz tahtayı açmak. Allah bizi utandırmasın.” Yönetime liderlik yapan Emin Adanur ise, “Seçim ne kadar güzel geçtiyse, atmosfer de o kadar güzel şu anda. Heyecanımıza heyecan katan bir atmosfer mevcut. Bütün geçmiş başkanlara saygı duymamız gerekiyor ve hepsine teşekkür ederim. Allah izin verirse bugün itibariyle yola çıkmış bulunuyoruz. Verdiğimiz vaatleri ve sözleri yerine getirmek için çalışmaya başlayacağız. Bundan sonraki süreç için herkes için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Mazbata töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile Bursaspor’da yeni bir dönem başlamış oldu.

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