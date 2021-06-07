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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’dan Filistin’e güçlü destek

İHA

Bursa’dan Filistin’e güçlü destek

Bursa’da düzenlenen ‘Benim Adım Kudüs’ adlı programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İsrail zulmünün kabul edilemez olduğunu belirterek, ”Kudüs, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla tek başına değildir” dedi.
Birlik Vakfı Bursa Şubesi, Genç Birlik Bursa Şubesi ile Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından tertip edilen ‘Benim Adım Kudüs’ programı Orhangazi Parkı’nda yapıldı. Programa vatandaşlar büyük alâka gösterdi. İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamı anlatan fotoğraf serginin yer aldığı programda, genç ressamlar canlı performansla Filistinlilerin yaşadığı zulmü tuvallere yansıttı. Meydanda kurulan siperliklere ise Türkiye, Türkistan ve Filistin bayrakları asılarak mücadeleye dikkat çekildi. Program, Filistinli Lumna ve Abdullah kardeşlerin Mehmet Akif İnan’ın ‘Mescidi Aksa’ şiirini seslendirmesiyle başladı.
“Kabul edilir tarafı yoktur”
Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İsrail’in yıllardır sürdürdüğü zulmün yine ramazanın son demlerinde kendini gösterdiğini belirtti. 200’den fazla masum Filistinlinin şehit olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, dünyanın olaylara ses çıkarmamasını da ibretle izlediklerini söyledi. Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Mekke ve Medine’den sonra Kudüs üçüncü mukaddes mekânımızdır. Yüzlerce masum insan şehit oldu. Müslüman her şartta duruşunu göstermelidir. İki fok balığı için dünyayı ayağa kaldıranlar, İsrail’in katliamına karşı ses çıkarmıyor. Türkiye ve birkaç devlet dışında ses çıkaran olmadı. Konuya duyarlılık gösteren ve gündemde tutan herkesten Allah razı olsun. Bu zulmün kabul edilir tarafı yoktur. Kudüs, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla tek başına değildir. ‘Bizim ne işimiz var Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Karabağ’da, Balkanlar’da ve Kafkaslar’da diyenlere kulak asmayın. Biz buralarda olmazsak birileri kilometrelerce öteden gelip bizi dizayn etmeye kalkar. Gençlerin Türkiye hakkındaki heyecanını görmekten mutluluk duydum. Allah bütün Müslüman dünyasına birlik ve beraberlik nasip etsin” dedi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye’nin yıllardır Filistin ve Kudüs için haykırdığını ve haykırmaya devam edeceğini ifade etti. Her daim Filistin’in haklı mücadelesini destekleyeceklerini anlatan Kılıç, eli kanlı terör devleti İsrail’in bu Ramazan’da da katliamlar yaptığını hatırlattı. Kılıç, Filistin’i ve Kudüs’ü daha hür görmeyi arzuladıklarını söyledi.
Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Şenocak, kendi neslinin daha çok cami çıkışında ve mitinglerde dile getirdiği Filistin konusunu Z kuşağının sanat ve sosyal medyayla gündemde tuttuğunu söyledi. Programa katılanlara teşekkür eten Şenocak, İsrail'in saldırılarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.
Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Bursa’da düzenlenen programın önemine dikkat çekerek Bursalılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bursa’nın her dönem Filistin için sesini yükselttiğini anlatan Zuhri, Kudüs’ün bir şehirden çok inanç olduğunu, Siyonist İsrail’in saldırılarının da toprağa değil inanca yönelik olduğunu anlattı. İsrail’in son zulmüne karşı Filistinlilerin var gücüyle karşı durduğunu aktaran Zuhri, “İşgâlci İsrail, mescidin içinde namaz kılanlara kurşun yağdırdı. Kamuoyunu dinlemeyen ve kandan doymayan katil İsrail ile karşı karşıyayız. Gazze’de insanlar bu zalimlere karşı koydular. Kuşatma altındaki Gazze, elindeki imkânlarla kendi silahlarını icat etmektedir. Bu silahları kendimizi savunmak ve Kudüs’ün özgürlüğü için kullanacağız. Zalimler, kadın ve çocukların bulunduğu binaları yıkarak şehit ettiler. Binaları yıkabilirler ama insanların içindeki imanı ve direnci yıkamazlar. Bu savunma sürecinde 280 tane şehit verildi. Ne pahasına olursa olsun Kudüs’ü savunacağız. Türkiye’nin rolünü de asla unutmayacağız. Türk halkı Kudüs’ün tek başına olmadığını her seferinde gösterdi. Haçlıların sömürgelerinin bittiği gibi Siyonistlerin de sömürgesi son bulacak. Bursalılara duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Program, fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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