Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı

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Ezgi ATAV/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - ÇANAKKALE´de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa´nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale´de polis memurunun şehit olduğu kazada yaşamını yitiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık için Bursa´nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık´ın cenaze törenine İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Muhammet Tolga Işık, Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Ezgi ATAV

2021-06-07 18:37:12



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