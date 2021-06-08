Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

İHA

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da takımın başında olan 41 yaşındaki teknik adam Mustafa Er'le 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da takımın başında olan 41 yaşındaki teknik adam Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşilbeyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor’un başında olmaya devam edecek. Hayrettin Gülgüler başkanlığında Emin Adanur önderliğinde yola çıkan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz'a, görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torpil dehşeti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Torpil dehşeti: 1 yaralı
Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı
YEREL HABERLER Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı
Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay ...
Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan ...
Şehit astsubay toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit astsubay toprağa verildi
Bursa’dan Filistin’e güçlü destek
YEREL HABERLER Bursa’dan Filistin’e güçlü destek
Beyzbol A Milli Takımı, İznik kampında
YEREL HABERLER Beyzbol A Milli Takımı, İznik kampında
Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa ...
Bursaspor’da mazbata töreni
YEREL HABERLER Bursaspor’da mazbata töreni
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Özdilek ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Özdilek ailesinin acı günü
Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart
YEREL HABERLER Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart
Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam ...
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Beyzbol A Millî Takımı İznik kampında
YEREL HABERLER Beyzbol A Millî Takımı İznik kampında
Muhtarlara “kırsal mahalle” sunumu Başkan Dündar, muhtarları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Muhtarlara “kırsal mahalle” sunumu Başkan Dündar, ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (1)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ...
Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna ...
Annesine çiçek koparmak isterken kayboldu Evden annesine çiçek koparmak için çıkan 3 yaşındaki Sami Can'a esnaf sahip çıktı Annesine kavuşan Sami, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı Annesi için kopardığı papatyayı bütün olanlara rağmen elinden bırakmadı
YEREL HABERLER Annesine çiçek koparmak isterken kayboldu Evden ...
Muhtar seçilince çiftetelli oynadı Mahalleli yeni muhtarı meş'aleler ve alkışlarla karşıladı
YEREL HABERLER Muhtar seçilince çiftetelli oynadı Mahalleli yeni ...
Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna ...