Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da takımın başında olan 41 yaşındaki teknik adam Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşilbeyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor’un başında olmaya devam edecek. Hayrettin Gülgüler başkanlığında Emin Adanur önderliğinde yola çıkan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz'a, görevlerinde başarılar diliyoruz.”

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