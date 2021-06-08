Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı

DHA

Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin (20), bir grup genç ile aralarında çıkan tartışmada sırtından bıçaklandı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapılan Şahin, hastanede tedaviye alındı. Polis kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında  'yan bakma' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler Şahin'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Şahin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-06-08 08:07:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar... ...
İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık ...
Torpil dehşeti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Torpil dehşeti: 1 yaralı
Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı
YEREL HABERLER Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı
Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay ...
Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan ...
Şehit astsubay toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit astsubay toprağa verildi
Bursa’dan Filistin’e güçlü destek
YEREL HABERLER Bursa’dan Filistin’e güçlü destek
Beyzbol A Milli Takımı, İznik kampında
YEREL HABERLER Beyzbol A Milli Takımı, İznik kampında
Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa ...
Bursaspor’da mazbata töreni
YEREL HABERLER Bursaspor’da mazbata töreni
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Özdilek ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Özdilek ailesinin acı günü
Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart
YEREL HABERLER Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart
Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam ...
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Beyzbol A Millî Takımı İznik kampında
YEREL HABERLER Beyzbol A Millî Takımı İznik kampında
Muhtarlara “kırsal mahalle” sunumu Başkan Dündar, muhtarları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Muhtarlara “kırsal mahalle” sunumu Başkan Dündar, ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor pistte durdurulamıyor
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (1)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye ...
Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’i kadrosuna ...