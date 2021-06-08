Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin (20), bir grup genç ile aralarında çıkan tartışmada sırtından bıçaklandı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapılan Şahin, hastanede tedaviye alındı. Polis kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta arkadaşlarıyla oturan lösemi hastası Emir Şahin ile kimliği belirsiz 4 kişi arasında 'yan bakma' tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheliler Şahin'i sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Parkta arkadaşıyla dolaşan bir hemşire yaralıya ilk müdahale yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Şahin'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Görgü tanıklarından bir kadın, şüphelilerin alkollü olduğunu olaydan önce arkadaşıyla oturduğu sırada kendilerini de rahatsız ettiğini söyledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-06-08 08:07:59



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