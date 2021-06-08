(Özel) - Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı

Meğer bu kadar büyüklermiş!

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Bursa'da bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sitenin bahçesine giren kapüşonlu hırsız, kilitli bisikletin zincirini saniyeler içerisinde kırarak kapalı kapıya doğru yöneldi. Sitenin kapalı olan kapısını da açan hırsız bisiklete binerek hızla gözden kayboldu. Sabah kalktıklarında durumu fark eden bisiklet sahipleri polise ihbarda bulundu. Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

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