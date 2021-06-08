Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman

İHA

Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman

Sünnet zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, en iyi zamanın ise yaz dönemin olduğunu belirtti.
Ebeveynler sünnet için çocukların yaşı ve mevsim seçiminde titiz davrandığını ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar için uzun bir tatil dönemi başlıyor. Söz konusu bu tatil süreci, aileler için sünnet operasyonlarının yapılabileceği en uygun dönemler olarak değerlendiriliyor. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile girecek olan çocukların sağlığı açısından yaz mevsimi sünnet için en uygun zaman. Sünnet işlemine karar verirken çocuğun bu süreci en az sıkıntıyla atlatması ve gelecek hayatını da rahat geçirmesi oldukça önem taşıyor’’ dedi.
Sünnet işleminin oldukça kolay ve artık lokal ve genel anestezi ile hiçbir acı ya da ağrı duyulmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Topçu, "Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması nedeniyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
Cerrahi işlemin hastane koşullarında yapılmasının en doğru seçim olacağını belirten Op. Dr. Perihan Topçu, ‘‘Sünnet, zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlemdir. Ancak usulüne uygun yapılmadığında ise kalıcı cinsel organ kayıp ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabilinir. Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkündür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen Çocuk Cerrahisi yada Çocuk Üroloji Uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sünnet sonrası derinin fazla yada az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmı yada tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu nedenle sünnet doğru yerde, uygun yaş aralığında ,cerahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır‘‘ şeklinde konuştu.
Ailelerin sünnetle ilgili merak ettiği bir diğer önemli konu, çocukların kaç yaşına kadar sünnet ettirilmesi. Op. Dr. Perihan Topçu, bu konuda sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini belirtti. Çocuklarda enfeksiyon veya böbrek hastalıkları risklerinin olması durumunda 2 yaşından önce sünnet öneren Topçu, diğer şartlarda ise 6 yaşından sonrasını önerdi. Cerrahi bir işlem olduğu için sünnetin hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması gerektiğini belirten Op. Dr. Topçu, "Sünnet mutlaka uygun yaş aralığında yapılmalıdır. 26 yaş arası çocuklarda sünnet; cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yaparsak, iğdişlik dediğimiz erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanır ve bir ömür boyunca kapanmaz yararlar oluşabilir. Ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı 36 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalıyız‘‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi
(Özel) Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik ...
(Özel) - Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
YEREL HABERLER (Özel) - Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
(Özel) Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi Diziyi izleyen dövme kılıç ve bıçak almak için akın ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve ...
(Özel) Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi Marmara'nın Güney'inde müsilaj tehlikesi devam ediyor Belediyeler 320 ton müsilaj topladı, yine birikti
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da müsilaj manzaralı sahil ...
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
YEREL HABERLER Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar... ...
İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER İki grup arasındaki yan baktın kavgası kanlı bitti
Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık ...
Torpil dehşeti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Torpil dehşeti: 1 yaralı
Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı
YEREL HABERLER Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı
Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden astsubay ...
Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan ...
Şehit astsubay toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit astsubay toprağa verildi
Bursa’dan Filistin’e güçlü destek
YEREL HABERLER Bursa’dan Filistin’e güçlü destek
Beyzbol A Milli Takımı, İznik kampında
YEREL HABERLER Beyzbol A Milli Takımı, İznik kampında
Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı
Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa ...
Bursaspor’da mazbata töreni
YEREL HABERLER Bursaspor’da mazbata töreni
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...
Özdilek ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Özdilek ailesinin acı günü
Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart
YEREL HABERLER Siber saldırılara karşı 'yedekleme' kalkanı şart
Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek
YEREL HABERLER Yıldırım’dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam ...
Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, geri dönüşüm tesisi atık toplama alanında ...