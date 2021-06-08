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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis

İHA

Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis

Bursa Barosu üyesi Av. Ayça Akkaşoğlu’nu, üstlendiği boşanma davasının çıkışında tehdit eden sanık M.D. 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen tehdit davasının 3 Hazirandaki duruşmasında, sanık D., eşiyle konuştuğu sırada, “Ne yapmaya çalışıyorsun, benden de mi kurtulmaya çalışıyorsun dedim. Ben ne yapayım, kendimi mi camdan atayım, seni mi camdan atayım diye eşime söyledim. Bunun üzerine müşteki de olaya müdahale etti ve polisleri çağırdı” dedi ve suçsuz olduğunu söyledi.
Müşteki Av. Ayça Akkaşoğlu ise sanığın yalan söylediğini ifade ederek, “Duruşma çıkışında sanık sinirli bir şekilde ‘Bana bak sen bir daha bir şey söylersen seni buradan aşağı atarım’ dedi. Sanık üzerime yürüdü. Araya polisler ve avukatlar girdi. Kadın polisler adliyenin dışına çıkardılar. Sanığın eşi de şahit olarak dinlenmiştir. Ayrıca sanık soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Uzlaştırma aşamasında sanık beni birçok kez aradı ve özür diledi. Şikâyetimden vazgeçmemi istedi. Şikâyetçiyim.” diye konuştu.
Mahkeme, sanık savunması, şahit F.D.’ın kolluktaki ifadesi, tutanak, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına bakarak sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğu sonucuna vardı. TCK’nın 106/11. cümle gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, sanığın kişisel özellikleri göz önünde bulundurarak 6 ay hapse hükmetti. Taraflar arasındaki tartışmada, ilk haksız hareketin kim tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmadığından, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği kabul edilerek TCK'nın 29. maddesi uyarınca sanığın cezasında 1/4 indirim yapıldı ve 4 ay 15 güne düşürüldü. Cezanın, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri gözetilerek TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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