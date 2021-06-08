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Kaderleri yeniden Bursaspor´da birleşti

DHA

Kaderleri yeniden Bursaspor´da birleşti


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor´un iki önemli değeri Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla´nın kaderleri, yeşil beyazlı kulüpte bir kez daha kesişti.
Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Mustafa Er ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Genç teknik adamın ekibinde; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz yer aldı.
Aktif futbolculuk yaşantısıyla Bursaspor´un unutulmaz isimlerinden biri olan Pablo Martin Batalla ile Bursa ekibinin yolları, böylelikle bir kez daha kesişti. `10´ numaralı forma ile özdeşleşen Arjantinli yıldız, 8 sezon forma giydiği ve toplamda 250 maçta görev aldığı Bursaspor formasıyla pek çok önemli başarılar elde etti. Bursa kulübünün, 2009/10 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun, mimarlarından olan Batalla; yeşil beyazlı forma ile 68 gol atıp, 79 asist gerçekleştirerek çarpıcı bir katkı ortaya koydu. Bursaspor´a, 2018 yılındaki vedasının ardından ülkesine dönen Batalla, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük eğitimi alarak, Bursaspor´un teknik heyetinde yer almasıyla yeniden Bursa´ya döndü. Mustafa Er ile Pablo Martin Batalla, kulübün iki önemli değeri niteliği kazanırken; aynı zamanda birlikte de uzun süreler çalıştı. Batalla´nın, Bursaspor´daki kariyerinde antrenörlüğü yapan Er, aynı zamanda Arjantinli efsane ile sıkı bir dostluğa da sahip.
Bursaspor´daki Genel Kurul sonrası Hayrettin Gülgüler yönetiminin göreve gelmesinin ardından ilk hamlesi olan Mustafa Er ile devam kararı, Bursaspor camiası tarafından da olumlu karşılandı. Pek çok taraftar, gerek yeni yönetime; gerekse Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla´ya sevgi gösterilerinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-06-08 11:52:52

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