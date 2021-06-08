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Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu 2 Temmuzda başlıyor Fotoğraf tutkunları maratonda buluşuyor

İHA

Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu 2 Temmuzda başlıyor Fotoğraf tutkunları maratonda buluşuyor

Bursa’nın değerlerini dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için 2021 yılını Bursa için “Hanlar Bölgesi ve İpek yılı” ilân eden Büyükşehir Belediyesi, 24 Temmuz tarihlerinde Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu tertip ediyor. “Bursa’nın Hanları, Tarihî Dokusu ve İpek” temasıyla düzenlenen maratona profesyonel ve amatör bütün fotoğraf tutkunları katılabilecek.
Bursa'da turizmin teşvik edilmesi ve her yıl bir değerin daha da ön plâna çıkarılması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucu 2021 yılının ‘Hanlar Bölgesi ve İpek yılı' olması Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmişti. Bunun ulusal anlamda gündeme gelmesi maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu düzenleniyor. “Bursa’nın Hanları, Tarihî Dokusu ve İpek” temasıyla düzenlenen maraton ile şehrin tanıtımına katkı sağlanması, tarihi güzelliklerin ön plana çıkarılması, şehir dokusu ve şehirde sosyal yaşam gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınmasına olanak sağlayarak, şehrin görsel arşivinin desteklenmesi hedefleniyor.
2 Temmuz’da başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan maraton 234 Temmuz 2021 tarihlerinden gerçekleştirilecek. Dijital (Sayısal) renkli veya siyahbeyaz fotoğraf olarak tek bölüm olan maratonda tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Fotoğraf maratonu katılım başvuruları, 2 Temmuz 2021 Cuma günü saat 09.00 ile 4 Temmuz 2021 Pazar saat 20.00 arasında Bursa UNESCO Meydanı’ndaki (Bursa Tarihi Belediye Binası yanı) kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir. Bursa Fotoğraf Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır.
Toplam 50 bin TL ödül
Katılım ücretsiz olduğu ve her katılımcı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyahbeyaz eserle katılabileceği maraton, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, Türkiye’de yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Sait Liman, Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Karlıova, Sanatçı Küratör Denizhan Özer, Fotoğraf Sanatçısı Küratör Fahrettin Beceren, Fotoğraf Sanatçısı / EFİAP Savaş Şener ve BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş’tan oluşan Seçici Kurul, son yüklemesi 4 Temmuz 2021 saat 23.00 olan fotoğrafları 9 Temmuz’da değerlendirmeye alacak. Sonuçlar ise 10 Temmuz 2021’de açıklanacak. Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu’nun birincisi 10 bin TL, ikincisi 6 bin TL ve üçüncüsü de 4 bin TL ile ödüllendirilecek. 3 adet mansiyona 2 biner TL, 1 adet Kurum Özel Ödülüne 2 bin TL, 1 adet Jüri Özel Ödülü ne 2 bin TL ve sergilemeye değer görülen 40 esere de 500’er TL para ödülü verilecek.
Tarihî cazibe merkezi
çarşı ve hanlar bölgesinin tarih boyunca Bursa’nın en önemli câzibe merkezi olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan bu değeri ulusal ve uluslararası alanda ön plana çıkarmak istediklerini söyledi. 2021 Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri Ulusal Bursa Fotoğraf Yarışması’nın da bu anlamda büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, “Fotoğraf sanatçılarının birbirinden farklı estetik bakış açıları ile Hanlar Bölgesi ve İpeği en güzel şekilde belgelemiş olacaklar. Bu kentimizin görsel arşivine de büyük katkı sağlayacak. Bu vesile ile tüm fotoğraf tutkunlarını Bursa’mıza bekliyoruz” dedi.

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