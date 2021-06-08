Bursaspor’un yeni yönetimi Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti

Bursaspor’da Emin Adanur ve Hayrettin Gülgüler yönetimi, merhum başkan İbrahim Yazıcı’yı kabri başında ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önceki gün göreve gelen Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur ekibi, merhum şampiyon başkan İbrahim Yazıcı’yı kabri başında ziyaret etti. Başkan Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur’un yanı sıra yöneticiler Tamer İşler, Osman Uçar, Batu Demirtaş, Hasan Gürler, Rahmi Maral, Emrah Kılıç ve Metin Mustafaoğlu'nun da katıldığı ziyarette Adanur şu ifadeleri kullandı:

“İlk ziyaretimizi İbrahim Yazıcı’ya gerçekleştirmek istedik. Allah kendisinden razı olsun. Bursaspor markasını yücelten başlıca isimlerden biri. Ondan aldığımız görevi en iyi şekilde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız.”

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