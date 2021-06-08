Özdilek Holding yatırımlarında hız kesmiyor Özdilek yeni departman mağazasını Sakarya’da açtı

Türkiye’nin öncü ev tekstili markalarından olan Özdilek, perakende sektöründe her yıl büyüyerek devam eden mağazacılık yolculuğuna yeni bir halka daha ekledi.

Türkiye’nin farklı noktalarındaki dokuzuncu departman mağazasını Sakarya’da yer alan Cadde 54 AVM’de hayata geçiren Özdilek'in 3 bin metrekarelik 2 katlı mağazasında binlerce çeşitten oluşan kadın, erkek, çocuk giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünüyle birlikte bir evin ihtiyacı olabilecek birçok ürün satışa sunuluyor.

Perakende sektöründe 14 alışveriş merkezi, 7 hipermarket, 9 departman mağaza, 141 ev tekstili mağazası ve çevrim içi alışveriş sitesi özdilekteyim.com ile tüketicilerinin ihtiyacı karşılayacak her noktada misafirlerine kaliteli ürün ve hizmeti sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Özdilek, 3 bin metrekarelik 2 katlı departman mağazasıyla Sakarya Cadde 54 AVM’deki yerini aldı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden salgın sürecine rağmen yatırımlarıyla ülke istihdamına ve ekonomisine fayda sağlamaya devam eden Özdilek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi departman mağazalarında da niteliğinden ödün vermeden kaliteli ürün ve hizmet sunma hedefiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Üst düzey hijyen önlemleriyle gerçekleşen departman mağazanın açılışına özel Özdilek’in tüm misafirlerine 13 Haziran tarihine kadar 50 TL ve üzeri alışverişlerde Özdilek el havlusu hediye kazanma fırsatı da sunuyor.

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