İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi

İznik Devlet Hastanesi'nde nöbet listesi tepkiye sebep oluyor.

MemurSen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, İznik Devlet Hastanesi'nde yaşanan nöbet adaletsizliği ile ilgili listeyi paylaştı. Başhekim tarafından yazılan nöbet listesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yünkül, "İznik Devlet Hastanesinde bir serviste hazırlanan resmî nöbet listesi... Hastanede 4 supervizör çalışıyor, ama nöbet listeleri böyle hazırlanıp personele veriliyor. Liste sorumlunun keyfine göre değişiyor. Hemşirelerin sırtına iyice yük bindiriliyor. Hatta olmayan nöbet listesinden nöbete niye gelmedin denilerek soruşturma ve tehditler yapılıyor. Ay sonunda bu listede yapılan her değişiklik yeniden düzenleniyor ve liste imzalanıp resmî hale getiriliyor. Yani bir hemşire o ay kaç saat mesai yapacağını, fazla mesaisinin ne kadar olduğunu, hangi günler nöbet tuttuğunu ay sonunda öğreniyor" diye iddiada bulundu.

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