Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ödülü Erdoğan: “Dünya merhametle kurtulacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ödülü Erdoğan: “Dünya merhametle kurtulacak”

İHA

Emine Erdoğan’dan Dündar’a ‘vakıf insan’ ödülü Erdoğan: “Dünya merhametle kurtulacak”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın ilk hayvan hastanesi olan “Gurabahânei Laklakan’ın yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları” dolayısıyla ‘vakıf insan ödülü’ne lâyık görüldü. Başkan Dündar, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası münasebetiyle düzenlenen Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “2021 Vakıf İyilik Ödülleri”ni takdim etti. Dünyanın ilk hayvan hastanesi olan “Gurabahânei Laklakân'ın (Düşkün Leylekler Evi) yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları” sebebiyle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a vakıf insan ödülü verildi.
Vakıflar Haftası'nın Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhteşem bir temayla düzenlediğini belirten Emine Erdoğan, ödüllerin “bütün iyilik ustaları”na verildiğini kaydetti. Ödüle lâyık görülen her ismin olağanüstü işlerle meşgûl olduğunu, yetimlere, hastalara, öğrencilere ve darda kalmışlara sahip çıktığını belirten Erdoğan, Bayezidi Bistamî'nin birkaç karıncayı yuvasına geri bırakmak için uzun yollar kat ettiğine dikkat çekti.
Tüm vakıfların bir kalbi selîm ürünü olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, “Peki ya evlerde güvercin kuleleri yaptıran vakfa ne demeli? 1822'de, İstanbul'da Anadolu Hisarı civarında serbest gezen köpeklere yemek yedirmek için kurulan bir vakıf daha var. 19. yüzyılda, kuşların göç yolundaki Bursa'ya kurulan, göç esnasında yaralanan bütün kuşları tedavi eden Düşkün Leylekler Evi, dünyanın ilk hayvan hastanesidir. Bunun gibi nice vakıf, insan olma sanatını en üst perdeden icra etmiş. Şunu unutmayalım ki, nasıl toprak erozyona uğruyorsa, değerlerimiz de zamanın erozyonuna uğruyor. Bugün infak etmenin ancak zengin olana mahsus bir şey olduğunu düşünüyoruz. Halbuki vakıf anlayışına göre paylaşmanın, bölüşmenin, biri bin yapan bereketi vardır. Sahip olduğumuz tüm değerleri kaybolmadan gelecek nesillere aktarmak için uğraşırken, vakıf kültürünü birinci sıraya koyalım. Çünkü dünya kurtulacaksa, merhametle kurtulacak” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un da katıldığı toplantıda Emine Erdoğan, hayırseverlere “2021 Vakıf İnsan Ödülleri”ni takdim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, ihtiyaç sahiplerinden yardım elini esirgememesi, iyi insan ve toplum hizmetlerine inşası dolayısıyla, iş insanı Ünal Nafiz de kurduğu aşevi ile yaklaşık 12 yıldır sokak hayvanlarını beslemesi sebebiyle ödüle lâyık görüldü.
Dündar: “Ecdadımızın güzel hizmetini geleceğe aktarıyoruz”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da aldığı vakıf insan ödülü ile ilgili yaptığı açıklamada, Vakıf Haftası’nda vakıf şehri Bursa olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan anlamlı bir ödül aldıklarını belirterek, “Dünyada insan haklarının dahi konuşulmadığı bir dönemde hayvanlara, leyleklere hizmet sunan ecdadımızın bu anlayışını günümüze taşıyıp, geleceğe aktarıyoruz. Bundan dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf insan ödülünü şahsımda Bursa’mıza, Osmangazi’mize vermiştir” ifadelerini kullandı.
Gurabahânei Laklakân’ın dünyada bir benzeri bulunmayan, kültürümüzün ve inancımızın hayvanlara verdiği önemin en güzel göstergesi olan dünyanın ilk hayvan hastanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Bursa’ya ‘Osmanlı’nın ön sözü’ denmesinin nedeni Türk kültürü ve inancını, kuruluş ruhunu en iyi yansıtan şehir olmasıdır. Osmangazi ilçemiz, Osman Gazi’nin adını taşıyan büyük bir medeniyetin eşiğidir. 19. yüzyıl sonlarında Bursa’da Haffaflar Çarşısı’ndaki esnaf, yaşlı bir insanı ücretli olarak tutarak düşkün leyleklere bakmış ve bu iş vakfa dönüşmüş. Gurabahânei Laklakân ismiyle günümüze kadar gelen bu hizmeti, Osmangazi Belediyesi olarak kamulaştırdığımız binayla birlikte geleceğe aktarıyoruz. Dünyada insan haklarının dahi konuşulmadığı bir dönemde hayvanlara, leyleklere bu tür hizmetleri sunan ecdadımızın bu anlayışını bugüne taşıdık, geleceğe aktarıyoruz. Bu hizmet, bugün de takdir edilerek ödüle lâyık görülmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf İnsan Ödülü, şahsımda Bursa’mıza, Osmangazi’mize verildi. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz’dan Yeşil’de inceleme
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan Yeşil’de inceleme
İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi
YEREL HABERLER İznik Devlet Hastanesi’nde nöbet krizi
Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Yeşilay Bursa Şubesinde görev değişikliği
Özdilek Holding yatırımlarında hız kesmiyor Özdilek yeni departman mağazasını Sakarya’da açtı
YEREL HABERLER Özdilek Holding yatırımlarında hız kesmiyor Özdilek ...
Bursaspor’un yeni yönetimi Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni yönetimi Yazıcı’nın kabrini ziyaret ...
Bursa’nın en büyük TOKİ projesi İnegöl’de yükseliyor
YEREL HABERLER Bursa’nın en büyük TOKİ projesi İnegöl’de yükseliyor
Bursaspor’da görüşülecek ilk isim Onur Atasayar
YEREL HABERLER Bursaspor’da görüşülecek ilk isim Onur Atasayar
Genç binicinin büyük başarısı
YEREL HABERLER Genç binicinin büyük başarısı
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap sevinci
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap ...
Zeytinde yaz takvimi, zeytin üreticilerine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Zeytinde yaz takvimi, zeytin üreticilerine katkı ...
Ömer Utku Al, Frutti Extra Bursaspor’da
YEREL HABERLER Ömer Utku Al, Frutti Extra Bursaspor’da
Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu 2 Temmuzda başlıyor Fotoğraf tutkunları maratonda buluşuyor
YEREL HABERLER Ulusal Bursa Fotoğraf Maratonu 2 Temmuzda ...
Kaderleri yeniden Bursaspor´da birleşti
YEREL HABERLER Kaderleri yeniden Bursaspor´da birleşti
Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün hapis
YEREL HABERLER Avukat Akkaşoğlu'nu tehdit eden sanığa 3 ay 22 gün ...
Bursa’da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu
YEREL HABERLER Bursa’da 100 gram simit 2 lira 25 kuruş oldu
Prof. Dr. Yılmaz: Marmara Denizi'nden toplanan müsilaja talibiz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yılmaz: Marmara Denizi'nden toplanan ...
Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman
YEREL HABERLER Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman
Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi ekiplerin omzunda aşağı indi
(Özel) Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik ...
(Özel) - Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
YEREL HABERLER (Özel) - Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
(Özel) Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve kılıçlara büyük ilgi Diziyi izleyen dövme kılıç ve bıçak almak için akın ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Binlerce yıllık teknikle yapılan bıçak ve ...
(Özel) Bursa'da müsilaj manzaralı sahil keyfi Marmara'nın Güney'inde müsilaj tehlikesi devam ediyor Belediyeler 320 ton müsilaj topladı, yine birikti
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da müsilaj manzaralı sahil ...
Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
YEREL HABERLER Lösemi hastası genç parkta bıçaklandı
Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar...O anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Asker konvoyunda araçlardan sarkıp selfie yaptılar... ...