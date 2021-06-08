Tarım arazisi kaçak yapılardan temizlendi

Tarım arazileri üzerinde imara aykırı yapılaşmaya geçit vermeyen Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen prefabrik evleri yıktı.

Tarım arazileri üzerindeki kaçak yapıları mercek altına alan Osmangazi Belediyesi, ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıları hukuki süreç ve uyarıların ardından tek tek yıkıyor. Hem tarım alanlarının korunması, hem de imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı bir mücadele yürüten Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlen prefabrik ev, baraka ve ahırları yıktı. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yer alan 3 katlı ev ile bir villayı da yıkan belediye ekipleri, gerçekleştirilen son yıkımlarla birlikte tarım arazisini kaçak yapılardan tamamen temizledi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

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