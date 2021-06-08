Bursa'da, 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet yayaya çarptı; 4 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. İsrafil S. (17), elektrikli bisikletine Hamdi C. (16) ve Efe S.'yi (15) alarak İnegöl-Alanyurt yoluna çıktı. İsrafil S., elektrikli bisikletin kontrolünü kaybettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Ranat A.'ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilirken, üzerindeki 3 genç yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası bir kazayı önlemek için çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan elektrikli bisiklet sürücüsü İsrafil S. ile yaya Ranat A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgil soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-06-08 21:10:50



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