Bursa'da plastik atık fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu



Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da bir plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir plastik atık fabrikasında meydana geldi. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. 12 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri ile yangına müdahale eden ekipler, fabrikayı saran alevleri yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-06-09 04:17:05



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