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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

İHA

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

Bursa’da uyuşturucu etkisindeki bir kişi serinlemek için 5 metrelik duvardan dereye atladı. Derenin içinde yarım saat mahsur kalan Recep D., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Recep D. (52), serinlemek için Gökdere deresine atladı. Yaklaşık 5 metrelik duvardan atlayan şahıs, atladığı dere yatağında mahsur kaldı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle şoka girip dere yatağına uzanan şahsı gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kurduğu istasyonla Recep D.'yi dere yatağından yarım saatlik çalışma sonucu çıkarttı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan şahıs, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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