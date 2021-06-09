Nilüfer’e güneş enerjisi santrali... Üretilecek enerji, belediye hizmet binalarının ihtiyacının yüzde 75’ini karşılayacak

Nilüfer Belediyesi çevre kirliliğini azaltmak ve belediyenin kullandığı enerjiyi karşılamak için Güngören’e 1 megawattlık güneş enerjisi santrali kuruyor. Proje tamamlandığında belediye hizmet binalarının bir yıllık enerjisinin yüzde 75’i karşılanacak.

İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak kabul edilen karbon ayak izinin azaltılması ve belediyenin enerjisinin karşılanması için Nilüfer Belediyesi çevreci adımlar atmayı sürdürüyor. Daha önce belediyeye ait jimnastik salonu ve Kent Bostanlarına kurulan güneş enerji panellerinin ardından Güngören Mahallesi’ne 1 megawaatlık güneş enerjisi santrali kuruluyor. 5 milyonluk yatırımın ihalesi gerçekleştirirken, 2021 sonuna tamamlanması hedefleniyor. Güneş panellerinin kurulacağı belediyeye ait ormanlık alanda herhangi bir ağaç kesilmeden, sadece güneş alan yerlere paneller koyulacak. Projenin tamamlanması ile birlikte belediyelerde kullanılan 1 yıllık enerjinin yüzde 75’i de buradan karşılanacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak bölgemizde su, hava, elektro manyetik alanlarla ilgili ölçümler yapıp, bu konu ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Sözleşmesi’nde Başkanlar Sözleşmesi’ne de imza attık. Karbon ayak izinin azaltılması noktasında çalışmalarımız sürüyor. 2020 yılında yüzde 20 oranında azaltacağımızı taahhüt etmiştik, ölçümlerimizde yüzde 17’ye yakın karbon emisyonun azaltıldığını tespit ettik. 2040 yılına göre bir çalışma yapıyoruz. Yüzde 40 oranında karbon ayak izinin azaltılarak devamını sağlayacağız. Bunun için hedeflerimiz var. Bu hedefler çerçevesinde güneş enerjisi üzerinden alternatif enerji kaynaklarını kullanmak suretiyle karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.

Güngören’de 1 megawattlık güneş enerjisi santrali için adım attıklarını ifade eden Erdem, "Bu yaklaşık 1 buçuk milyon kilowaat saatlik enerjiye tekabül edecek ve yaklaşık 900 bin karbon ayak izini azaltan değere eşit olacak. Bununla ilgili bütün yatırımlar tamamlandı. İhale aşamasına gelindi ve kredi sözleşmeleri hazırlandı. Bu yıl içinde bunu bitirmeyi hedefliyoruz. İkinci etapta da aynı bölgede 2 megawattlık güneş enerjisi santrali hazırlığımız var. Bunda da yaklaşık 1 milyon 800 bin karbon ayak izini azaltılması yönünde çabamız olacak. Bunu da önündeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bütün belediye hizmet binalarında güneş enerjisinden faydalanmak istediklerinin altını çizen Erdem, ”Şu ân jimnastik salonu ve Kent Bostanları olmak üzere 2 yerimizde güneş enerjimiz var. Bulunduğumuz Halk Evi binası, İbrahim Yazıcı Stadyumu gibi diğer hizmet binalarımızın üzerinde yine güneş enerji santrallerini hazırlayarak alternatif enerjilerden faydalanmak istiyoruz. Bu anlamda karbon ayak izini azaltmak noktasında çabamız sürecek. Güngören’deki güneş enerjisi santralinin enerji üretimini, bizim hizmet binalarımızdaki tüketimlerle mahsuplaşacağız. Bu enerji piyasası ile anlaşmalar yapacağız. Güngören’deki 1 megawattlık enerji, bizim belediyemizin bir yıllık enerjisinin yüzde 75’ini karşılayacak. Bu da bizim ekonomik anlamda bütçemize katkı sağlayacak. Oradaki ilk etap maliyetimiz yaklaşık 5 milyon TL olacak. Onunda kredi anlaşmaları tamamlandı” ifadelerini kullandı.

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